نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (بالدرجات الكاملة) نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢٢ محافظة المنوفية برقم الجلوس والاسم مديرية التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢٢ محافظة المنوفية على اعتمادها رسمياً، حيث تفقدت الدكتورة أماني قرني، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية خلال الساعات الماضية، لجان رصد الدرجات، والمراجعة النهائيات كراسات إجابة امتحانات الترم الثاني للإعدادية العامة والمهنية، ورافقها في الجولة التفقدية، هاني عنتر، وكيل المديرية، وطارق سعد مدير التعليم العام، وذلك في خطوة تبدو استباقية قبل عرض النتيجة على السيد المحافظ واعتمادها بشكل رسمي خلال ساعات، وسنوفر لكم رابط نتيجة إعدادية المنوفية بالاسم ورقم الجلوس بالأسفل.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية برقم الجلوس

يتيح رابط مديرية التربية والتعليم البوابة الإلكترونية، الفرصة كاملة لكل طالب وطالبة وولي أمر بالشهادة الإعدادية بجميع مدارس المنوفية، للحصول على نتيجة الدور الأول للعام الدراسي المنقضي من خلال رقم الجلوس، بل سيتم توفير رابط تحميل نتيجة إعدادية المنوفية PDF عبر مواقع بديلة من أجل تلاشي الضغط المنتظر على موقع المحافظة، وكذلك لمنح فرصة للطلاب الذين لا يتذكرون أرقام جلوسهم، للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم أو حسب المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنوفية 2022

من جانبه، أكد السيد المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون، في تصريحات صحفية خص بها موقع “اليوم السابع”، أنه سيتم اعتماد النتيجة مطلع الأسبوع القادم على أقصى تقدير، حيث انتهت كافة أعمال تصحيح ورصد ومراجعة الأوراق، والتي تمت بدقة شديدة حتى تخرج النتيجة بالشكل الذي يرضي الجميع، وكشف سيادته، أن الامتحانات التي بدأت السبت 21 مايو وانتهت الخميس 26 من الشهر ذاته، حضرها حوالي 83.839 طالب وطالبة الامتحانات في 400 لجنة إمتحانية مؤمنة ومنتظمة بمشاركة 14.302 معلم ( رئيس لجنة ــ مراقب أول ــ مراقب ــ ملاحظ ــ إداري ) بكافة لجان الإدارات التعليمية وهي تلا، شبين الكوم، منوف، قويسنا، أشمون، السادات، الشهداء وغيرها.

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية من خلال اتباع الخطوات التاالية:

بعد إتباع الخطوات التالية، يحصل الطالب على بيان درجات في جميع المواد التي أدى فيها امتحان الدور الأول، بعد إضافة مجموع الترم الأول إلى الفصل الدراسي الثاني.

يعيش طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية حالة من القلق الشديد، مع اقتراب إعلان نتيجة الدور الأول، خاصة بعد تصريحات السيد المحافظ بتأجيلها لمطلع الأسبوع القادم، حيث ينتظر أن يقضون نهاية العطلة الأسبوعية الثالثة لهم في حالة ترقب لموعد ظهور نتائجهم، الأمر الذي قد يجعل نتيجة إعدادية المنوفية هي الأخيرة بين المحافظات التي اعلنت على مدار الأسبوع الحالي والماضي.