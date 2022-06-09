منصة نتائج السادس الابتدائي للطلاب بالدور الأول بكافة المحافظات، حيث تعلن وزارة التربية والتعليم اليوم النتائج النهائية للطلاب في المحافظات والمدارس المتبقية والتي لم تعلن النتائج فيها حتى الآن، حيث تعلن عبر الموقع الرسمي لها الانتهاء من تنزيل النتائج وتفعيل استخراج أرقام الطلاب برقم الطالب الامتحاني في محافظات واسط والبصرة وكركوك في الحال.

{تلكرام وزاري} منصة نتائج السادس الابتدائي (البصرة فقط) برقم الطالب Telegram

تقوم مواقع غير رسمية بتنزيل نتائج الطلاب بملفات بأسمائهم بينما تكون النتائج الاصدق والأدق هي نتائج موقع الوزارة الرسمي، ويعلن عن الاشراك في قنوات تليجرام الوزارة ليصل للطالب إشعار النتائج فور تنزيلها، كما يقوم بالإعلان عبر الرابط الرسمي له الانتهاء من نزول النتائج على الرابط واستخراجها في الحال، ويعلن الموقع عن جدول اختبارات الدور الثاني في هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جميع نتائج الطلاب.

بيان المحافظات التي أعلنت نتائج السادس والمحافظات التي يجرب الرفع فيها

نتائج الطلاب في محافظة كربلاء (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة نينوى (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة ديالي (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة الكرح الأولى (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة الكرخ الثانية (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة الكرخ الثالثة (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة الرصافة الأولى (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة الرصافة الثانية (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة الرصافة الثالثة (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة محافظة النجف (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة ذي قار (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة القادسية (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة صلاح الدين (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة واسط نزلت

نتائج الطلاب في محافظة أربيل (ظهرت)

الطلاب في محافظة السليمانية (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة دهوك (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة الأنبار (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة بابل (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة البصرة (في انتظار النزول)

نتائج الطلاب في محافظة كربلاء (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة كركوك ظهرت

نتائج الطلاب في محافظة ميثان (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة المثنى (ظهرت)

استخراج نتائج الطلاب بالسادس عبر منصة نتيجة السادس الابتدائي 2022

تكون الخطوة الأولى هي التوجه إلى رابط ( وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي ). يبدأ بتسجيل رمز التحقق ثم تسجيل الدخول. يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة. يقوم بتسجيل الرقم الامتحاني ثم يبدأ الاستعلام. تظهر النتيجة إذا كانت النتائج من المحافظات التي تم تنزيلها، وغذا لم تكن تظهر نتيجة “قيد التنزيل”.

{تلكرام وزاري} يقوم بالإعلان على الفور بالإشعار على ارقام المتابعين والمشتركين فيه عبر منصة نتائج السادس الابتدائي (البصرة فقط) برقم الطالب الامتحاني، يتم اليوم الخميس الموافق التاسع من يونيو 2022 الإعلان وتنزيل جميع نتائج الطلاب بمحافظة البصرة على الموقع الإلكتروني للنتائج الخاص بالوزارة، وتقوم منصات نتائجنا والنجاح بتنزيل النتائج باسم الطالب وكذلك اسم المحافظة، البصرة.