نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (بكامل الدرجات) نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة الشرقية برقم الجلوس والاسم الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نرصد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة الشرقية برقم الجلوس، حيث يتوالى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الدراسي المنقضي في كافة محافظات مصر، بعدما تم بالأمس إعلان نتيجة إعدادية الغربية والمنيا، يتبقى لحظة اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية والمنوفية والتي من المفترض أن تعلن خلال ساعات، وسيتم إضافة روابط الحصول عليهما فور أعتمادهما بشكل رسمي، وسنوفر لكم روابط الحصول على النتائج برقم الجلوس من خلال خطوات سهلة وبسيطة عبر مديرية التربية والتعليم البوابة الإلكترونية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية 2022

يوفر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية، لكافة الطلاب وأولياء الأمور بالمدارس التابعة للإدارات التعليمية في الزقازيق، مشتول السوق، بلبيس، الحسينية، التل الكبير، أبو كبير، أبو حماد، منية القمح، وغيرها من المناطق، الفرصة للاستعلام إلكترونياً عن نتيجة الدور الأول، والحصول على بيان الدرجات والمجموع الكلي في مختلف المواد، فور اعتمادها رسمياً من قبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تصحيح ورصد وتجميع درجات أوراق الإجابات خلال الساعات الماضية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية بالاسم

حددت البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات الدور الأول اليوم الخميس، موعداً لرفع نتيجة الدور الأول عبر منصتها، وذلك عقب اعتمادها رسمياً، حيث يمكنكم من خلال الخطوات التالية الاستعلام عنها واستخرجها برقم الجلوس:

الدخول إلى رابط البوابة الالكترونية الشرقية.

اختيار “الخدمات”، ثم التوجه إلى ” خدمات البوابة”

ستظهر أمامك قائمة بالأسفل، “أختر نتائج الامتحانات”.

تلك القائمة سيتم تفعيلها فور رفع النتيجة عقب اعتمادها بشكل رسمي.

سنوفر لكم روابط بالاسم ورقم الجلوس أخرى خلال دقائق.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية توداي

هذا وقد تقدم إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 لهذا العام عدد 136 ألفا و982 طالبا وطالبة تم تقسيمهم إلى 134 ألفا و750 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للأمل و11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و9 طلاب بلجنة مستشفي 57357، وذلك أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بكافة مراكز ومدن الشرقية.

ولم تتلقى لجان الشكاوى بمديرية التربية والتعليم، أي بلاغات بشأن صعوبة جزئيات بأمتحان أي من المواد التي أدى فيها الطلاب امتحانات الدور الأول، حيث مرت بسلام خلال أجواء هادئة وصارمة، وسط سيطرة كاملة من القائمين عليها، للخروج بالشكل اللائق، مع مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي مهدت لخروجها بهذا الشكل الحضاري، وسط ترقب لموعد إعلانها الذي سيكون صباح اليوم الخميس.

وقبل لحظات من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية، استعدت البوابة الإلكترونية للمحافظة لتفعيل رابط الحصول على نتيجة الدور الأول، وقامت بعمل إصلاحات على السيرفر لتحمل كم الزيارات المتوقع فور اعتمادها رسمياً صباح اليوم الخميس، وبات جميع الطلاب وأولياء أمورهم في انتظار رفعها من أجل الحصول عليها برقم الجلوس، مع إمكانية توفير روابط إضافية فور إعلانها، لتضمين النتيجة بكامل الدرجات في مختلف المواد والمجموع الكلي.