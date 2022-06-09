نتائج السادس ابتدائي جميع المحافظات والمحافظات التي يتطلع الطلاب لإعلان وتنزيل النتائج فيها، محافظات كركوك وواسط والبصرة، وتعكف وزارة التربية والتعليم بدولة العراق على رفع درجات الطلاب على الموقع الرسمي لاستخراج النتائج بشكل يومي، وهسا يتم رفع نتائج المحافظات المتبقية ليحصل كل طالب على ارقام النحاج بالدور الأول، ويبدا طلاب الدور الثاني في الاستعداد للحصول على جدول امتحانات الدور الثاني 2022.

{تلجرام هسا} نتائج السادس ابتدائي بالبصرة epedu.gov.iq رقم امتحاني صحيح Right Access

تقوم وزارة التعليم بالاعتكاف على الانتهاء من تنزيل جميع نتائج الطلاب، وظهرت نتائج أغلب محافظات الدولة على موقع وزارة التربية والتعليم وتم استخراجها فور الإعلان عن نزولها بالرقم الامتحاني، بينما يتبقى عدد قليل منها يتم الاستعداد للانتهاء من الرفع، وتقوم مواقع مثل ملزمتنا والنجاح بتنزيل ملفات بأسماء الطلاب الناجحين على مواقعها الغير رسمية، إلا أن الطلاب عليهم التأكد من الرابط الرسمي للوزارة ثم التوجه إلى المدرسة ومتابعة قامة أسماء الناجحين.

نتائج السادس الابتدائي في جميع المحافظات

نتائج الطلاب في محافظة كربلاء (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة نينوى (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة ديالي (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة الكرح الأولى (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة الكرخ الثانية (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة الكرخ الثالثة (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة الرصافة الأولى (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة الرصافة الثانية (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة الرصافة الثالثة (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة محافظة النجف (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة ذي قار(ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة القادسية (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة صلاح الدين (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة واسط (في انتظار النزول)

نتائج الطلاب في محافظة أربيل (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة السليمانية (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة دهوك (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة الأنبار(ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة بابل (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة البصرة (في انتظار النزول)

نتائج الطلاب في محافظة كربلاء (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة كركوك (في انتظار النزول)

نتائج الطلاب في محافظة ميثان (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة المثنى (ظهرت)

كيفية استخراج نتائج السادس الابتدائي بجميع المحافظات (الدور الأول 2022)

تكون الخطوة الأساسية هي التوجه إلى رابط ( وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي ). يبدأ بتسجيل رمز التحقق ثم تسجيل الدخول. يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة. يقوم بتسجيل الرقم الامتحاني ثم يبدأ الاستعلام. تظهر النتيجة إذا كانت النتائج من المحافظات التي تم تنزيلها، وغذا لم تكن تظهر نتيجة “قيد التنزيل”.

{تلجرام هسا} نتائج السادس ابتدائي بالبصرة epedu.gov.iq رقم امتحاني صحيح Right Access وتتبقى المحافظة من بين جميع المحافظات، حيث تم نزول نتائج الطلاب في جميع المحافظات العراقية في خلال الأسبوع الماضي، وهذا هو اليوم الذي يتم فيه الإعلان عن نتائج محافظة البصرة والتي تكون أكبر محافظات العراق من أعداد الطلاب في الصف السادس.