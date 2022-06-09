نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [طلاب البصرة] نتائج السادس الابتدائي 2022 Malzamna – Alnagah وموقع النتائج الوزاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 لجميع المحافظات العراقية وتشمل محافظة البصرة – ديالي – صلاح الدين – كركوك – نينوى – ميسان – واسط – الديوانية، جميعها إما ظهرت نتائجها اليوم أو سيتم تحميلها على موقع نتائجنا حلال ساعات، فقد قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتائج الطلاب اليوم بمحافظتي نينوى وبابل وستتوالى إعلان نتائج باقي المحافظات قريباً، خذا وقد تم تفعيل موقع استخراج النتائج بعد أن قامت برفع كافة أرقام الطلاب فيها، حيث كانت نسبة النجاح هذا العام مرتفعة بين الطلاب بينما تم عمل الإجراءات اللازمة مع الرابين أو الطلاب الذين تقترب درجاتها من 50% من نتائج النجاح.

[طلاب البصرة] نتائج السادس الابتدائي 2022 Malzamna – Alnagah وموقع النتائج الوزاري

بدأ تريند وبحث نتائج الطلاب اليوم في الجمهورية العراقية في الارتفاع، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفعيل رابط استخراج نتائج الطلاب بالرقم الامتحاني لهم، حيث قام السيد الوزير ومدير المنطقة التعليمية بالمحافظة بالإعلان عن ارتفاع في نسب النجاح بين الطلاب والطالبات في المحافظة، وذلك بعد الإعلان عن نزول كافة الدرجات على الرابط الامتحاني للمحافظة.

درجات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للسادس الابتدائي 2021

تم تنزيل كافة نتائج الطلاب للدور الأول على موقع النتائج الوزاري، وأعلن السيد الوزير من قبل أن الوزارة قد بحثت أمر درجات الرأفة للطلاب ووافقت على إعطاء كل طالب تقل درجاته عن 45 درجة من اصل 100 درجة ليحصل على درجة النجاح بذلك، بينما يحرم من هذه الدرجة الطلاب الحاصلين على أقل من ذلك، وقد قامت عدد من المحافظات بالإعلان عن نزول النتائج في خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قامت محافظات الرصافة الأولى والثانية والثالثة، ومحافظة الكرخ الأولى والثانية، ومثنى وميسان وغيرها بتنزيل كافة أرقام الطلاب.

هل تم تحديد موعد اختبارات الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

تعلن وزارة التربية والتعليم عن موعد أداء الاختبارات الخاصة بالطلاب الغير ناجحين بالدور الأول بعد الانتهاء التام من تنزيل كافة درجات الطلاب بحوالي ثلاثة أيام، ويتم الاستعداد للدور الثاني في خلال ثلاثة أسابيع، وبعد الانتهاء من الاختبارات يتم الإعلان عن النتائج بحد أقصى في أسبوع.

كيفية استخراج نتائج الطلاب في جميع المحافظات (محافظة نينوى)

يقوم الطالب بالدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي. يتم تسجيل رمز التحقق ثم تفعيل ليتم فتح الصفحة الرئيسية للوزارة. يتابع الطالب المحافظة التي تم الإعلان عن نزول نتائجها. يقوم بإدخال الرقم الامتحاني على الموقع ثم يبدأ البحث.

نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات

اسم المحافظة حالة النتائج محافظة كربلاء.

محافظة نينوى.

محافظة ديالي.

الكرح الأولى.

الكرخ الثانية .

الكرخ الثالثة.



الرصافة الأولى.

الرصافة الثانية .

الرصافة الثالثة.

محافظة النجف

محافظة ذي قار.

محافظة القادسية.



محافظة صلاح الدين .

محافظة واسط .

محافظة أربيل.

محافظة السليمانية .

محافظة دهوك .

محافظة الأنبار.

محافظة بابل.

محافظة البصرة.

محافظة كربلاء.

محافظة كركوك.

محافظة ميثان.

محافظة المثنى. (تم التنزيل )

) ( تم التنزيل )

) (تم التنزيل).

تم التنزيل

تم الرفع

تم الرفع

تم الرفع

تم الرفع

تم الرفع

تم الرفع

تم الرفع

تم الرفع

تم الرفع

تم الرفع

تم الرفع

تم الرفع

(تم الإعلان)

تم الرفع

تم الرفع

(في انتظار النزول)

(تم الرفع)

تم الرفع

تم النزول

(تم الرفع)

عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة بالصف السادس الابتدائي العراقية بجميع محافظات العراق، في حال كان لديكم أي استفسارات بخصوص كيفية الاستعلام واستخراج نتائج امتحانات الدور الأول للعام الدراسي المنتهي 2021 – 2022، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.

[طلاب البصرة] نتائج السادس الابتدائي 2022 Malzamna – Alnagah وموقع النتائج الوزاري والتي تبقت بين أكثر من عشرين محافظة عراقية، وقام موظفي الوزارة بمراجعة كافة نتائج محافظة البصرة والتي تعتبر من اكبر المحافظات العراقية من أعداد الطلاب، وتم اعتماد كافة النتائج من الناجحين من وزير التعليم ويتبقى الانتهاء من تنزيلها عبر رابط نتائج الوزارة الرسمي.