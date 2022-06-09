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عمر شويل - جدة نتائج محافظة البصرة 2021 السادس الابتدائي في أول دور للطلاب للعام الدراسي 2021-2022، وتقوم الوزارة بالرفع التدريجي واليومي لأرقام الطلاب بالامتحانات على رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وتقوم عبر المصادر الإعلامية بنشر أسماء المحافظات التي تم رفع النتائج فيها، وتقوم عدد من المواقع غير الرسمية بنشر النتائج بملفات بأسماء الطلاب مثل مواقع ملزمتنا والنجاح التعليمي إلا أن الموقع الرسمي ينشر النتائج الأدق للطلاب، ويكون على كل طالب التوجه إلى المدرسة التابع لها في اليوم التالي لإعلان النتائج للتأكد من أن النتائج مطابقة للنسخة الإلكترونية التي تم تنزيلها على رابط موقع النتائج الرسمي.

{برقم القعود} نتائج محافظة البصرة 2021 السادس الابتدائي Malzamna الدور الأول Governments

متابعة يومية للمحافظات التي تقوم الوزارة بإعلان النتائج فيها بشكل متتابع، حيث يتم الإعلان الرسمي للنتائج في محافظات مثل: محافظة بابل، محافظة بغداد، و محافظة البصرة، نتيجة السادس الابتدائي ذي قار، منطقة ديالى، دهوك، و محافظة الديوانية، و محافظة كربلاء، و محافظة كركوك، نتائج محافظة ميسان، و محافظة المثنى، محافظة النجف، و محافظة نينوى، محافظة ومحافظة القادسية، منطقة صلاح الدين، و محافظة السليمانية، و محافظة واسط، وتم الإعلان عن نتائج أغلب المحافظات.

نتائج محافظة البصرة 2022

قامت مديرية التعليم بالمحافظة بالإعلان قريبا عن رفع جميع نتائج الطلاب ليتم اعتمادها من السيد وزير التربية والتعليم، حيث أعلنت عن ارتفاع طفيف في نسب الناجحين بين الطلاب بالمقارنة بالعام الماضي، وقد وافقت المحافظة على قرار السيد الوزير بدرجات الرأفة للطلاب الراسبين، والتي تعطى للحاصلين عن 40 درجة وليس أقل، ويكون على الحاصلين على درجات أقل التوجه لاختبارات الدور الثاني التي يعلن عن الجدول الخاص بها قريبا.

نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات

اسم المحافظة حالة النتائج نتائج الطلاب في محافظة كربلاء

نتائج الطلاب في محافظة نينوى

نتائج الطلاب في محافظة ديالي

نتائج الطلاب في محافظة الكرح الأولى

نتائج الطلاب في محافظة الكرخ الثانية

نتائج الطلاب في محافظة الكرخ الثالثة

نتائج الطلاب في محافظة الرصافة الأولى

نتائج الطلاب في محافظة الرصافة الثانية

نتائج الطلاب في محافظة الرصافة الثالثة

نتائج الطلاب في محافظة محافظة النجف

نتائج الطلاب في محافظة ذي قار

نتائج الطلاب في محافظة القادسية

نتائج الطلاب في محافظة صلاح الدين

نتائج الطلاب في محافظة واسط

نتائج الطلاب في محافظة أربيل

نتائج الطلاب في محافظة السليمانية

نتائج الطلاب في محافظة دهوك

نتائج الطلاب في محافظة الأنبار

نتائج الطلاب في محافظة بابل

نتائج الطلاب في محافظة البصرة

نتائج الطلاب في محافظة كربلاء

نتائج الطلاب في محافظة كركوك

نتائج الطلاب في محافظة ميثان

نتائج الطلاب في محافظة المثنى ( تم التنزيل )

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تم الرفع

تم الرفع

تم الرفع

تم الرفع

تم الرفع

تم الرفع

تم الرفع

تم الرفع

تم الرفع

تم الرفع

تم الرفع

تم الرفع

(تم الإعلان)

تم الرفع

تم الرفع

(في انتظار النزول)

(تم الرفع)

تم الرفع

تم النزول

(تم الرفع)

هل أتوجه للمواقع غير الرسمية لاستخراج النتائج

يمكن التوجه إلى تلك المواقع مثل النجاح وملزمتنا إلا أنها تقوم بعرض ملفات بأسماء الطلاب قد لا تكون دقيقة، ويفضل التوجه للموقع الرسمي لاستخراج النتائج بالرقم الامتحاني.

استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي (محافظة البصرة)

تبدا الخطوات بالتوجه إلى ( وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي ). يتم تسجيل رمز التحقق ثم إدخاله ليتم السماح بالولوج. يقوم الطالب بالتعرف على أخبر نزول النتائج. يتوجه إلى موقع نتائج الطلاب. يتم إدخال الرقم الامتحاني ثم يبدأ البحث.

{برقم القعود} نتائج محافظة البصرة 2021 السادس الابتدائي Malzamna الدور الأول Governments، حيث يكون الرقم الامتحاني للطالب هو الطريقة الوحيدة لاستخراج النتائج عبر موقع الوزارة للاختبارات، بينما تقوم مواقع مثل موقع نتائجنا وموقع النجاح التعليمي باستخراج النتائج بملف باسم الطالب واسم المحافظة التي يتبع لها.