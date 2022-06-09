السادس الابتدائي محافظة البصرة المتبقية التي يتم إعلان النتائج فيها والذي يقوم موقع وزارة التعليم بإرسال إشعار بالانتهاء من تنزيل النتائج على موقع النتائج الرسمي، ويتوجه الطلاب على الفور بعد الإعلان الرسمي إلى موقع الوزارة بالرقم الامتحاني لهم ويتم استخراج النتائج على الفور، بينما يتوجه آخرين إلى مدارسهم بعد إشعار بعدم توفر النسخة الإلكترونية للنتائج.

{إشعار البصرة} السادس الابتدائي محافظة البصرة Malzamna دور أول 2022 رفع النتائج بالرقم الامتحاني

متابعة جميع المحافظات التي أنهى الطلاب التعرف على نتائجهم فيها والمحافظات التي ينتظر الإعلان عن أرقام الطلاب فيها، وتوجد عدد من المحافظات تم توفير النسخة الإلكترونية لها وتم إشعار من الوزارة بتوفرها وتنزيلها لجميع مدارس المحافظة، بينما هنالك محافظات لم تتوفر لها تلك النسخة الإلكترونية ولذلك يتم نشر النتائج بالمدارس فقط، باللائحة الورقية.

درجات إضافية للطلاب للنجاح في الدور الأول (هل يحصل عليها الجميع)

باتفاق مجلس وزارة التعليم أقرت الوزارة خمسة درجات للطلاب الحاصلين على درجة 40 درجة من 100 ليحصلوا على درجة النجاح وهي 45 من 100 درجة، بينما لا يمكن للطالب الحاصل على أقل من 40 درجة الحصول على هذه الدرجات، ويتم الإعلان عن جدول اختبارات الدور الثاني بعد الانتهاء التام من إعلان نتائج جمي المحافظات، حيث يتم الإعلان عن:

نتائج الطلاب في محافظة كربلاء (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة نينوى (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة ديالي (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة الكرح الأولى (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة الكرخ الثانية (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة الكرخ الثالثة (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة الرصافة الأولى (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة الرصافة الثانية (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة الرصافة الثالثة (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة محافظة النجف (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة ذي قار(ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة القادسية (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة صلاح الدين (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة واسط (نزلت)

نتائج الطلاب في محافظة أربيل (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة السليمانية (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة دهوك (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة الأنبار(ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة بابل (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة البصرة (في انتظار النزول)

نتائج الطلاب في محافظة كربلاء (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة كركوك (نزلت)

نتائج الطلاب في محافظة ميثان (ظهرت)

نتائج الطلاب في محافظة المثنى (ظهرت)

خطوات استخراج النتائج بالرقم الامتحاني

تكون الخطوة الأساسية هي التوجه إلى رابط ( وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي ). يبدأ بتسجيل رمز التحقق ثم تسجيل الدخول. يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة. يقوم بتسجيل الرقم الامتحاني ثم يبدأ الاستعلام. تظهر النتيجة إذا كانت النتائج من المحافظات التي تم تنزيلها، وغذا لم تكن تظهر نتيجة “قيد التنزيل”.

{إشعار البصرة} السادس الابتدائي محافظة البصرة Malzamna دور أول 2022 رفع النتائج بالرقم الامتحاني في الدور الأول، حيث تعتبر المحافظة المتبقية لنتائج الصف السادس هي أكبر المحافظات من حيث المساحة وعدد الطلاب بالصف السادس، وانتهت وزارة التربية والتعليم أخيرا من رفع النتاج على الموقع الامتحاني ويتبقى لها الإعلان عن استخراج نتائج الطالب برقم المقعد.