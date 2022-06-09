مواد نووية فى حطام طائرة عسكرية بكاليفورنيا.. المارينز تجيب

جدة - نرمين السيد - وأضاف المتحدث -وفقًا لما نقلته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الخميس- أن الطائرة من طراز "أم فى-22 بى أوسبرى" وتابعة لقاعدة كامب بندلتون الجوية التابعة لوحدة طيران المارينز الثالثة.
وأضاف أن الطائرة التى كانت تقل خمسة من أفراد المارينز تحطمت بالقرب من منطقة "جلاميس" التى تبعد أميال قليلة شمال الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وغرب حدود ولايتى كاليفورنيا وأريزونا.
وأشار إلى وجود مسعفين عسكريين فى موقع الحادث، مؤكدا أنه سيتم الإدلاء بالمزيد من المعلومات فور تلقيها.
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