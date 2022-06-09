الحكومة الموريتانية: إنفاق 73 مليار أوقية لدعم الوقود والغاز

جدة - نرمين السيد - قال محمد ماء العينين ولد اييه الناطق الرسمى باسم الحكومة الموريتانية، إن الدولة تتحمل أكثر من عشرين أوقية من سعر كل لتر من المازوت يشتريه المواطن، وأزيد من نصف كل كجم من الغاز المنزلى، حيث أنفقت هذا العام 73 مليار أوقية لدعم هاتين المادتين.





وأكد ماء العينين - فى تصريحات للصحفيين اليوم - أن هذا الدعم يأتى مراعاة لمصالح المواطنين التى هى موضع عناية دائمة من الحكومة الموريتانية، خاصة فى ظل الارتفاع الكبير الذى تشهده أسعار المحروقات فى الأسواق العالمية. ووصل سعر لتر المازوت 38ر4 أوقية موريتانية أى ما يعادل نحو دولار وواحد من عشرة فى حين وصل لتر البنزين 43 أوقية موريتانية أى ما يعادل يورو وواحد من عشرة.

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