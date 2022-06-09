جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية من أجل البحث عن الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين تحت أنقاض المبنى المنهار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع شخص وإصابة 16 آخرين جراء انهيار مبنى سكنى فى الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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