8 آلاف و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى نيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية، 8 آلاف و178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و221 ألفا و724 حالة.





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