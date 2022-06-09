شنجهاى تتخذ قرارا عاجلا بعد تزايد إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - بدأت أجزاء من مدينة شنجهاى بالصين، اليوم الخميس، فى فرض قيود إغلاق جديدة، حيث أمرت السلطات سكان منطقة مينهانج المترامية الأطراف بالبقاء فى منازلهم لمدة يومين فى محاولة للسيطرة على مخاطر انتقال فيروس كورونا.





ووفقًا لـ "رويترز"، قالت الحكومة فى بيان لها، إن مينهانج، التى يسكنها أكثر من مليونى شخص، ستجرى اختبارات الحمض النووى لجميع السكان فى 11 يونيو، وسيتم رفع القيود بمجرد اكتمال الاختبار.

وأبلغت شنجهاى عن 4 إصابات جديدة مؤكدة بـ "كورونا" أمس الأربعاء، وكلها فى مناطق خاضعة بالفعل للحجر الصحى. ولم تكن أى من الحالات الجديدة فى منطقة مينهانج.

خرجت شنجهاى من إغلاق على مستوى المدينة لمدة شهرين الأسبوع الماضى، ولكن أعيد إغلاق بعض المجمعات السكنية مرة أخرى حيث تواصل السلطات اتباع سياسة "ديناميكية خالية من كوفيد" تهدف إلى إغلاق سلاسل النقل فى أقرب وقت ممكن.

وهذا يعنى أن السلطات تنفذ بسرعة قيود الحركة ومتطلبات الاختبار فى المناطق التى لا توجد فيها حالات إيجابية فحسب، بل يعيش فيها أو زاروها أيضًا اتصالات وثيقة.

وأصدرت العديد من السلطات الحكومية على مستوى الشارع إخطارات تفيد بأن السكان سيخضعون ليومين من البقاء فى المنزل و12 يومًا أخرى من الاختبارات الصارمة اعتبارًا من الخميس.

وفقًا للإشعارات الواردة من ثلاثة أحياء على الأقل فى شنجهاى، سيخضع السكان لخمس جولات من الاختبارات الإجبارية تنتهى فى 23 يونيو، وسيظلون فى منازلهم حتى يوم السبت.