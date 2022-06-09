العالم اليوم - "تيكوم" تقرر الدخول لسوق دبي.. توقعات بتوزيعات "سخية"

انتم الان تتابعون خبر "تيكوم" تقرر الدخول لسوق دبي.. توقعات بتوزيعات "سخية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 يونيو 2022 09:21 صباحاً - أعلنت مجموعة "تيكوم" لإدارة مجمعات الأعمال في بيان أن دبي تعتزم بيع حصة 12.5% بالمجموعة في طرح عام أولي سيدرج أسهمها في سوق دبي المالي.

وهذا هو ثاني طرح في سوق دبي المالي هذا العام بعد أن جمعت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 6.1 مليار دولار في أكبر طرح في الخليج منذ عام 2019.

وأكدت تيكوم في وثيقة لإعلان نية الطرح أن دبي القابضة لإدارة الأصول ستبيع 625 مليون سهم عادي في تيكوم في الاكتتاب الذي يبدأ في 16 يونيو.

وتتوقع المجموعة بدء تداول أسهمها في سوق دبي المالي في الخامس من يوليو.

كما توقعت المجموعة دفع توزيعات أرباح قدرها 800 مليون درهم (ما يعادل 217.83 مليون دولار) عن كل سنة مالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وتبلغ صافي قيمة الأصول الملموسة للمجموعة 13.6 مليار درهم حتى نهاية الربع الأول 2022، وقد حققت إيرادات بنحو 485 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري.

يذكر أن نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد كان قد كشف في نوفمبر الماضي عن خطط لطرح أسهم 10 شركات حكومية وشبه حكومية للاكتتاب العام لدعم نشاط سوق الأسهم.