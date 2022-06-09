الهند تسجل أعلى عدد إصابات يومية بـ كورونا منذ 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - وأبلغت العاصمة المالية للهند مومباى، التى شهدت ارتفاعًا سريعًا فى الحالات، عن 1765 إصابة جديدة فى وقت متأخر من يوم الأربعاء، بزيادة أكثر من 500 حالة عن عدد الحالات يوم الثلاثاء.

قالت الوزارة إن البلاد أبلغت عن ثمانى وفيات بسبب "كوفيد 19"، مما رفع العدد الرسمى حصيلة الوفيات إلى 524 الفًا و723 يوم الخميس.