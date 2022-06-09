رئيس جامعة هارفارد يعتزم التنحى عن منصبه

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، وجه "باكو" رسالة إلى المجتمع الجامعى قال فيها: "لا يوجد وقت مناسب أبدا لترك وظيفة مثل هذه، ولكن يبدو لي الآن مناسبا".
وأضاف: "جعلنا جامعة هارفارد أفضل وأقوى بطرق لا حصر لها، وذلك من خلال الجهود الجماعية".
وأفاد رئيس هارفارد الذي سيكون آخر يوم له فى الجامعة هو 30 يونيو 2023، بأنه وزوجته يخططان لقضاء المزيد من الوقت مع أطفالهما وأحفادهما.
يذكر أن لورانس باكو التحق بجامعة هارفارد كطالب دراسات عليا فى عام 1972، وحصل فى النهاية على ثلاث درجات من الجامعة.
وقبل توليه وظيفته الحالية، عمل كأستاذ ومستشار فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ثم رئيسًا لجامعة تافتس.
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