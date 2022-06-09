نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مبروك ظهرت” نتائج الطلاب الكويت 2022 الابتدائي والمتوسط طلع النتيجة عبر المربع الالكتروني بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الطلاب الكويت 2022 ، طلع النتيجة عبر المربع الالكتروني بسهولة. 455 مدرسة رفعت النتائج طلاب الكويت رسميا . وتقوم حاليًا باقي المدارس بتحميل نتائج طلاب الكويت 2022 للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة. خلال هذا التقرير ، سوف نتعرف على أسماء المدارس التي رفعت نتائج الطلاب الكويت 2022.

هذا بالإضافة إلي رابط نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢٢ المتوسط بالرقم المدني عبر موقع النتيجة الخاص بوزارة التربية الكويتية ، وهذا ونأمل أن يرى جميع الطلاب وأولياء الأمور النتائج ومعرفة درجات نهاية العام في جميع المستويات التعليمية بمدارس الكويت لهذا العام.

فمن المتوقع أن تعلن الوزارة بالكويت النتيجة في أي لحظة خلال السعات الأولي من صباح اليوم 9 / 6 /2022 . لذلك إذا كنت من أولياء الأمور أو الطلاب الذين يبحثون عن. رابط نتائج المتوسط الكويت 2022 بالرقم المدني.

فتابع هذا المقال واحتفظ بالرابط فسوف نتابع معكم لحظة بلحظة . الإعلان الرسمي عن رابط نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢٢ المتوسط بالرقم المدني. هذا وقد أقرت وزارة التربية بدولة الكويت أسماء المدارس التي رفعت نتائج الكويت 2022.

أسماء المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2022 رسميا

أنهت أكثر من 455 مدرسة ابتدائية تحميل نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢٢ المتوسط والابتدائي على موقع وزارة التربية الكويتية، حتى يوم أمس.

وفي هذا السياق ، أكدت مصادر تربوية أن المدارس الابتدائية تواصل تحميل نتائج طلابها على رابط موقع النتائج بالكويت 2022. هذا وموضحة أن إحصائية “التعليم” على موقعها الإلكتروني حتى ظهر أمس كشفت عن نتائج وأسماء المدارس التي رفعت نتائج الكويت 2022 للمرحلة الابتدائية وهي كالتالي:

63 مدرسة في الأحمدي.

32 مدرسة في الجهراء.

23 مدرسة في محافظة الفروانية 17 في العاصمة.

و 3 في مبارك الكبير .

4 مدارس للتربية الخاصة .

و 7 في حولي.

مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تستمر المدارس في رفع النتائج خلال الأيام المقبلة على أن تنتهي مطلع الأسبوع المقبل.

رابط نتائج طلاب الكويت 2022

وزارة التربية الكويتية تعلن دخول رابط نتائج الطلاب ٢٠٢٢ الكويت “المربع الالكتروني” نتائج الطلبة بالكويت للفصل الدراسي الثاني لعام 2022 ، عبر موقع المربع الالكتروني 2022، لكن رابط النتائج لم يتم تفعيله والاعلان عنه رسميا حتي الان. لكن كي تكون جاهز في استقبال الأفراح بنتائج الابتدائية في الكويت 2022 إليك كيفية معرفة نتائج الكويت بمجرد الإعلان عنها:

أدخل موقع وزارة التربية الكويتية. اختيار نتائج الطلاب. تحديد المستوى الابتدائي أو المتوسط. أضف الرقم المدني للطالب. انقر فوق استعلام.

أخيرا سوف يظهر لأولياء الأمور والطلاب نتائج المرحلة الابتدائية المتوسطة بالكويت لعام 2022 . في حالة وجود أي أخبار عن إعلان نتائج الطلاب رسميا . وأسماء المدارس التي قدمت نتائج طلابها ، سنبلغك في الوقت المناسب.

أسماء مدارس ظهرت بها نتيجة طلاب الكويت ٢٠٢٢

وجاء في تحديث جديد عن أسماء المدارس التي رفعت النتائج الكويت ٢٠٢٢. أكثر من 150 مدرسة في جميع أنجاء وأمكان لكويت ومن أهم المدارس التي رفعت النتائج الكويت ٢٠٢٢ الابتدائي بنين وبنات هي كالتالي:

مدرسة أبو حذيفة الابتدائية بنين.

مدرسة ضرار الأزور الابتدائية.

مدرسه جميله بالكتابة الابتدائية.

مدرسه مريم محمد بوجي الابتدائية للبنات.

مدرسه بندر الابتدائية للبنين .

مدرسة الملا صالح الابتدائية للبنين.

مدرسة الشعبية الابتدائية.

مدرسة أبو ذر الغفاري الابتدائية للبنين.

مدرسه فاطمه عبدالله علي الحلقان الابتدائية.

مدرسة المنتزه الابتدائية للبنات.

مدرسه بنت الصامت الابتدائية.

مدرسه الرباب بنت كعب الابتدائية للبنات.

مدرسة الأرقم الابتدائية للبنين.

مدرسه محمد بن عيسى الترمذي للبنين.

مدرسة الظاهر الابتدائية للبنات.

مدرسة حمدان احمد الحمدان الابتدائية.

مدرسة البخاري الابتدائية للبنين.

مدرسة عبد الله بن سلام الابتدائية.

مدرسة محمود شوقي الأيوبي الابتدائية.

مدرسه أبو حذيفة بنت عزبه الابتدائية.

مدرسة ابن ماجد الابتدائية.

مدرسة الفرزدق الابتدائية بنين .

مدرسة أم أيمن الابتدائية للبنات.

مدرسة غزية بنت جابر الابتدائية للبنات.

مدرسة أم الفضل الابتدائية للبنات.

مدرسة محمد سليمان الجراح الابتدائية.

مدرسة هند بنت أساس الابتدائية.

مدرسه هنيه الابتدائية للبنين.

مدرسة عبد الرحمن الداخل الابتدائية.

مدرسة ابن خلدون الابتدائيه.

مدرسة عزة بنت الحارث الابتدائيه.

مدرسه خوله بنت المنزل الأنصاري الابتدائية.

مدرسه عبد الله العصفور الابتدائية.

مدرسة فاطمة بنت الخطاب الابتدائية.

مدرسة كعب بن مالك الابتدائية.

ام عمار الابتدائية للبنات

مركز امح الحطب محو الأمية للنساء.

مركز رابعة العدوية محو الأمية للنساء.

مركز أسماء بنت عميس محو الأمية للنساء.

موعد الامتحان الإلكتروني للمرشحين للوظائف الإشرافية

وفي سياق آخر حددت “التربية” موعد الامتحان الإلكتروني للمرشحين للوظائف الإشرافية ، حيث أصدر نائب مساعد أمين التعليم العام أسامة السلطان.

قرارا بتحديدهم لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط ​​والعالي. المدرسة ، لمنصب مدير المدرسة ، ونائب المدير ورئيس القسم. ، والموجه الفني في جميع المجالات التعليمية وإدارة التربية الخاصة ، وإدارة التربية الدينية وإدارة التربية الخاصة.

وأوضح السلطان في القرار أن الامتحانات ستبدأ من 18 إلى 27 الشهر الجاري في مركز التدريب في الجابرية ، موضحا أن مدة الفترة ساعتان وربع . على أن تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 9 ، وتبدأ فترة ما بعد الظهر.

الساعة 5:30 بعد العصر مع ملاحظة أنه يجب على مقدم الطلب . تقديم نفسه قبل بدء الاختبار بساعة واحدة ، مع مراعاة المتطلبات الصحية.

وأصر القرار على حظر إحضار الهاتف المحمول إلى مكان الاختبار ، وسيتم إصدار قرار لاحق بتاريخ الاختبار المؤجل للمرشحين للوظائف الإشرافية .

وستقوم المناطق بإبلاغ المعنيين بالموعد من تاريخه ، مشيرا الى انه يجب على الغائبين احضار التقرير الطبي. او التقرير الصحي الوقائي عن الحالات المصابة بفيروس “كورونا”.

او المخالطين لها في إدارة تنسيق ومراقبة التعليم العام بمبنى الوزارة بسرة صور. ، خلال تاريخ أقصاه 3 أيام من تاريخ الاختبار ، مع التأكيد على أن التسليم لن يتم خارج الفترة المحددة.