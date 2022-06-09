نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن ظهور نتائج طلاب الكويت على المربع الإلكتروني بالرقم المدني وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت عملية البحث عن نتائج طلاب الكويت في جميع الماحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية وذلك فور انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات، وقد ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة من الآن خاصة وان وزارة التربية والتعليم قد أوضحت أن نتائج طلاب الكويت سيتم إعلانها خلال الفترة ما بين اليوم التاسع من يونيو وحتى يوم الثاني عشر من نفس الشهر، موضحاً أن النتائج سيتم إعلانها عبر موقع المربع بالرقم المدني لكل طالب، ولذلك سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدني عبر موقع المربع التابع لوزارة التربية والتعليم الكويتية.

نتائج الطلاب بالرقم المدني وزارة التربية والتعليم 2022

يبحث طلاب جميع المراحل التعليمية في جميع محافظات دولة الكويت عن طرق الوصول لنتائجهم، وعلى الرغم من ذلك فحتى تلك اللحظة لا يزال المعلمين يعملون على تصحيح أوراق الامتحانات ولم يتم رصد الدرجات حتى تلك اللحظة، مشيراً إلى أن النتائج يمكن الاطلاع عليها وطباعتها بصيغة bdf، وقد أشارت أحد المصادر من وزارة التربية والتعليم أن نسب النجاح للفصل الدراسي الثاني مرتفعه بشكل ملحوظ، وهذا ما يعمل على اطمئنان الطلاب وأولياء الأمور أيضاً خاصة في حالة القلق التي يمرون بها تلك الفترة.

الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني بالرقم المدني

سنوضح لكم الآن الخطوات اللازم اتباعها للوصول لنتائج الطلاب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية:

أولاً الدخول على موقع المربع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم الكويتية.

الضغط على أيقونة النتائج.

تحديد الفصل الدراسي التابع له الطالب.

إدخال الرقم المدني الخاص بالطالب.

الضغط على أيقونة عرض النتائج.

الجدير بالذكر هنا أن نتائج جميع الطلاب قد ظهرت بالفعل ويمكن الاستعلام عنها الآن عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال موقع المربع الإلكتروني، إلا أن نتائج الصف الثاني عشر هي التي لم يتم ظهورها بعد، ومن المتوقع ظهرها خلال الساعات القادمة.

نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم التي نسعد بها دائماً والخاصة بنتائج طلاب الكويت، لنساعدكم من خلال موقع ثقفني للوصول لنتائج جميع الطلاب، ونتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح الدائم والتوفيق.