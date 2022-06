نحو صدارة مبكرة.. موعد مباراة إثيوبيا ومصر تصفيات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

عمر شويل - جدة مباراة إثيوبيا ومصر ، تختتم مساء الخميس 8 يونيو 2022 مواجهات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 ، التي تستضيفها ساحل العاج في يونيو من العام المقبل، ولحساب مرحلة الذهاب من المجموعة الرابعة، يحتضن ملعب بينغو في مدينة ليلونغوي عاصمة مالاوي، مواجهة قوية وهامة، تجمع منتخبا إثيوبيا ومصر ، حيث يمتلك الفراعنة فرصة ذهبية لاعتلاء صدارة المجموعة مبكرًا، شريطة الفوز مع خسارة أو تعادل مالاوي مع غينيا.

نتناول خلال السطور القادمة، جميع الكواليس والتفاصيل وآخر المستجدات حول موعد مباراة إثيوبيا ومصر والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج المنتخبين في النسخة الجديدة من تصفيات أمم أفريقيا 2023 ، علاوة على تاريخ مواجهات إثيوبيا ومصر .

بذكريات أغسطس 1990 والتي شهدت آخر مواجهات مصر إثيوبيا ، في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1992 .

يجدد المنتخبان العريقان الموعد مع لقاء جديد، ضمن التصفيات أيضًا.

حيث يسعى تماسيح النيل، في المضي قدمًا نحو مشاركة رقم 26 في أمم أفريقيا 2023 .

إضافة إلى استعادة الأمجاد الغائبة، منذ آخر تتويج في 2010 بأنجولا.

في المقابل، يسعى غزلان بواليا إلى تسجيل حضور ثانٍ على التوالي في الأمم الأفريقية.

وذلك بعد غياب عن البطولة التي يحمل لقبًا بها، منذ آخر مشاركة في 2013.

نستعرض في البداية ترتيب المجموعة الرابعة بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2023 :

وهذه قائمة بالمنتخبات الأكثر تتويجًا ببطولة كأس الأمم الأفريقية قبل النسخة 34 :

المنتخب الإثيوبي

نستهل تغطيتنا مع منتخب إثيوبيا الأول لكرة القدم ، مستضيف مواجهة الخميس “نظريًا”.

حيث يخوض المنتخب الإثيوبي مباراته أمام مصر في مالاوي.

Ethiopian national team back to training in preparations for the #AFCON2023Q match day 2 game against Egypt. The team held its training session today at Bishop Mackenzie school.

The #Walias will play Egypt on Thursday June 9 at Bingu Stadium.

