نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نحو صدارة مبكرة.. موعد مباراة إثيوبيا ومصر تصفيات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة إثيوبيا ومصر ، تختتم مساء الخميس 8 يونيو 2022 مواجهات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 ، التي تستضيفها ساحل العاج في يونيو من العام المقبل، ولحساب مرحلة الذهاب من المجموعة الرابعة، يحتضن ملعب بينغو في مدينة ليلونغوي عاصمة مالاوي، مواجهة قوية وهامة، تجمع منتخبا إثيوبيا ومصر ، حيث يمتلك الفراعنة فرصة ذهبية لاعتلاء صدارة المجموعة مبكرًا، شريطة الفوز مع خسارة أو تعادل مالاوي مع غينيا.

نتناول خلال السطور القادمة، جميع الكواليس والتفاصيل وآخر المستجدات حول موعد مباراة إثيوبيا ومصر والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج المنتخبين في النسخة الجديدة من تصفيات أمم أفريقيا 2023 ، علاوة على تاريخ مواجهات إثيوبيا ومصر .

مباراة إثيوبيا ومصر

بذكريات أغسطس 1990 والتي شهدت آخر مواجهات مصر إثيوبيا ، في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1992 .

يجدد المنتخبان العريقان الموعد مع لقاء جديد، ضمن التصفيات أيضًا.

حيث يسعى تماسيح النيل، في المضي قدمًا نحو مشاركة رقم 26 في أمم أفريقيا 2023 .

إضافة إلى استعادة الأمجاد الغائبة، منذ آخر تتويج في 2010 بأنجولا.

في المقابل، يسعى غزلان بواليا إلى تسجيل حضور ثانٍ على التوالي في الأمم الأفريقية.

وذلك بعد غياب عن البطولة التي يحمل لقبًا بها، منذ آخر مشاركة في 2013.

نستعرض في البداية ترتيب المجموعة الرابعة بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2023 :

وهذه قائمة بالمنتخبات الأكثر تتويجًا ببطولة كأس الأمم الأفريقية قبل النسخة 34 :

المنتخب الإثيوبي

نستهل تغطيتنا مع منتخب إثيوبيا الأول لكرة القدم ، مستضيف مواجهة الخميس “نظريًا”.

حيث يخوض المنتخب الإثيوبي مباراته أمام مصر في مالاوي.

Ethiopian national team back to training in preparations for the #AFCON2023Q match day 2 game against Egypt. The team held its training session today at Bishop Mackenzie school. The #Walias will play Egypt on Thursday June 9 at Bingu Stadium. More pics: https://t.co/63Qn3YTkJW pic.twitter.com/mWXG7dN7QS — Ethiopia FF (@footballethiop) Ethiopian national team back to training in preparations for the #AFCON2023Q match day 2 game against Egypt. The team held its training session today at Bishop Mackenzie school.



The #Walias will play Egypt on Thursday June 9 at Bingu Stadium.



More pics: https://t.co/63Qn3YTkJW pic.twitter.com/mWXG7dN7QS — Ethiopia FF (@footballethiop) June 6, 2022

وفي مشاركته رقم 15 في تصفيات الأمم الأفريقية 2023 ، يحتل والياس المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

وذلك بعد الخسارة في الجولة الأولى من مالاوي (1-2).

وهو يمتلك فرصة للانطلاق نحو المركز الثاني على أقل تقدير، بالفوز على مصر.

خاصةً وأن مالاوي متصدرة ترتيب المجموعة، ستلتقي غينيا على ملعب الأخير، الخميس.

تاريخيًا، شارك المنتخب الإثيوبي 11 مرة في كأس الأمم الأفريقية .

كانت أفضل إنجازاته، التتويج بلقب البطولة عام 1962.

وللمفارقة، فقد جاء التتويج الوحيد للإثيوبين بالبطولة، من أمام الفراعنة.

بعد فوز الغزلان في المباراة النهائية بنتيجة (4-2).

المنتخب المصري

على الجهة المقابلة، يخوض منتخب مصر لكرة القدم ، مواجهة الخميس بطموحات كبيرة.

حيث نجح في التحدي الأول أمام منافسه الأبرز في المجموعة غينيا.

بعدما فاز الفراعنة – وإن كانت بنتيجة هزيلة – في الجولة الأولى من التصفيات.

وهي المباراة الأولى للمنتخب المصري تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال.