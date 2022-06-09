ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية moe.gov.eg

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022، لا يتسائل طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم سوي عن موعد الإعلان عن النتيجة، لمعرفة المجموع الكلي للطالب، حيث انتهت الإمتحانات في شهر مايو الماضي وسط تنفيذ إجراءات أمنية ووقائية على جميع لجان الطلاب، كما كانت الامتحانات متدرجة من السهلة إلى الصعبة، حتى يتم تحديد الطالب المجتهد وتحديد مدى خبرة وذكاء كل طالب في استيعاب الأسئلة، وقد انتهت الإمتحانات دون رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، كما كانت هناك متابعة ميدانية من المحافظين ومديري الإدارات للجان الطلاب بشكل يومي، وأصبح الجميع يبحث عن النتيجة منذ ظهورها، لذا سوف نوضح لكم طريقة الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022

اعتمد معظم محافظين مصر نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني، كما اختلفت نسبة النجاح من محافظة إلى أخرى، ولكن مازال هناك بعض المحافظات التى لم تظهر فيها النتيجة حتى الآن، ويرجع الأمر إلى انتهاء بعض المحافظات من أداء الإمتحانات قبل الأخري، وأن المحافظات التى لم تظهر فيها النتيجة حتى الآن، مازالت عمليات تصحيح ورصد الدرجات النهائية مستمرة، وبمجرد الإنتهاء من التصحيح سوف يتم رفع النتيجة إلى المحافظ لاعتمادها، وإتاحة النتيجة على رابط المحافظة والإدارات التعليمية التابعة لها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم بأن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني سوف تكون متاحة على جميع صفحات المحافظات وموقع الوزارة خلال نهاية هذا الأسبوع، بالنسبة للمحافظات التى لم تظهر فيها النتيجة حتى الآن، حيث أوشكت جميع الكنترولات على الانتهاء من عمليات التصحيح، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال التوجه إلى المدرسة والحصول عليها بشكل مجاني، أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وتتمثل خطوات الاستعلام في الآتي.