هنا ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2022 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس

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عمر شويل - جدة قامت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية بالإعلان عن وقت ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لعام 2022 وتم اعتمادها بصورة رسمية من قبل محافظ المنوفية.

رابط ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2022

وذكر الدكتور هاني عنتر وهو وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية لعام 2022 سوف يتم ظهورها في نهاية هذا الأسبوع الجاري، ومن بعد الاكتمال من رصد الدرجات ورصد أعمال المراجعة.

وأضاف هاني عنتر أنه سوف يتم اعتماد النتيجة وذلك من قبل اللواء إبراهيم محافظ المنوفية، على فور استكمال أعمال المراجعة، ولقد وضح أن تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات، وتم البدء في أعمال المراجعة من بداية الأسبوع الماضي.

التعرف على سبب تأخر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام

وضحت الدكتورة أماني قرني وهي مديرة مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، بأن نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2022 في محافظة المنوفية، سوف يتم اعتمادها بصورة رسمية من محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، وذلك سوف يكون في نهاية الأسبوع الجاري، من بعد الانتهاء من عملية التصحيح والانتهاء من المراجعة.

وأوضحت الدكتورة أماني قرني، بأنه سوف تتم مراجعة الدرجات التي تم وضعها ودرجات أعمال التصحيح الخاصة بنتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية وهذا بصورة دورية ليتم إخراجها من دون وجود أي أخطاء.

وتم توضيح السبب في تأخر في ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2022 في محافظة المنوفية عن المحافظات الأخرى، وقالت مديرة مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية إنه لا يحدث تأخير في ظهور النتائج حتى الآن، وموضحة أيضًا أن عملية التصحيح وعملية المراجعة تتم بالمتوفر من الإداريين والمعلمين والعمالة وذلك بسبب وجود عجز كبير فى المديرية.

امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2022

وتم إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2022 في محافظة المنوفية وذلك في يوم السبت الماضي الذي يكون بتاريخ يوم 21 من شهر مايو وأقامت على مدار 6 أيام فقط، وتم الانتهاء منها في يوم الخميس الماضي الذي يوافق تاريخ يوم 26 من شهر مايو.

وتم إجراء الامتحانات في 400 لجنة امتحانية فقط وكانت مؤمنة ومنتظمة بحضور عدد 83.839 طالبة وطالب فقط، وبمشاركة 14.302 معلم فقط وكانت موزعة كالآتي:

رئيس لجنة.

مراقب أول.

مراقب.

ملاحظ.

إداري.

وذلك كان في جميع لجان الإدارات التعليمية في نطاق محافظة المنوفية.