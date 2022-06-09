نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية| ترقبوا اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٢ برقم الجلوس بوابة النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتأهب مديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية، لقرار اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢٢ بالاسم ورقم الجلوس مساء اليوم الخميس، حيث انتهت خلال الساعات المنقضية، أعمال تجميع ورصد درجات الطلاب لكافة المواد، بعدما تمت أعمال التصحيح بالشكل الأمثل، مع مراعاة كامل الدقة لمنح كل طالب حقه كامل دون نقصان، وبين الحين والآخر، وعلى مدار قرابة الأسبوعين، أزداد ترقب وانتظار طلاب وأولياء أمور شهادة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية إلى موعد إعلان نتيجة الإعدادية، وهو القرار الذي سنتابع معكم تفاصيله من خلال هذا المقال، وسنوفر لكم رابط مباشر للحصول عليها برقم الجلوس والاسم مديرية التربية والتعليم البوابة الإلكترونية نتائج الامتحانات.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس

ينتظر إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية من قبل 136 ألفا و982 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة والمهنية، في كافة مدارس إدارات تعليم محافظة الشرقية، في أبو كبير، الزقازيق، أبو حماد، منيا القمح، مشتول، بلبيس، الحسينية، وغيرها، موعد اعتماد النتيجة ورفعها عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، وكيفية استخراجها سواء برقم الجلوس أو الاسم، وذلك اليوم الخميس وقبل بداية أسبوع جديد، حيث تؤكد المؤشرات أن نسب النجاح هذا العام ستكون منخفضة نسبياً مقارنة بالعام الماضي.

نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية بالاسم

انتهت امتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022 أمام اللجان دون رصد أي حالات غش جماعي، وفي هدوء تام، تمت العملية في نجاح كبير للقائمين عليها من مراقبين في اللجان الفرعية والرئيسية، وعلى الفور تحولت الأوراق إلى مراحل التصحيح، قبل أن يخرج علينا محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقرار انتهاء الأعمال، وقيام كنتول الشهادة الإعدادية بالشرقية برصد الدرجات، على أن يتم خلال دقائق عرضها على السيد المحافظ ممدوح غراب من أجل اعتمادها رسمياً.

ويمكن للطالب الحصول على نتيجة الترم الثاني من خلال رقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

الولوج المباشر إلى رابط البوابة الالكترونية الشرقية.

الذهاب إلى “الخدمات”، ثم التوجه إلى ” خدمات البوابة”

ستظهر أمامك قائمة منسدلة طويلة أختر منها “نتائج الامتحانات”.

تلك القائمة سيتم تفعيلها فور رفع النتيجة عقب اعتمادها بشكل رسمي.

وسيتزامن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية مع إعلان قائمة وأسماء أوائل الشهادة على مستوى المحافظة وترتيب الإدارات التعليمية.