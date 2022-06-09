موعد عيد الأضحى 2022 ومواعيد استطلاع هلال شهر ذو الحجة 1443 هـ

موعد عيد الأضحى 2022، منذ بداية شهر ذو القعدة 1443 وقد زاد البحث بشكل كبير من قبل ملايين من المواطنين في مختلف أنحاء الوطن العربي عن موعد عيد الأضحى 2022، وذلك ليتعرف كل مواطن على موعد بداية اول ايام عيد الاضحى المبارك 1443 هـ، والتعرف على موعد وقفة عرفات، حيث قد تم الإعلان من قبل المسؤولين الفلكيين عن المواعيد المحددة لبداية شهر ذو الحجة 1443 هـ بالاضافة إلى المواعيد المحددة وقفة عرفة وعيد الاضحى بناءًا على الحسابات الفلكية، والتعرف على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.

موعد عيد الأضحى 2022

يرغب كافة المواطنين في مختلف الدول العربية ومختلف أنحاء العالم التعرف على موعد بداية الحج للعام الهجري الجاري 1443 هـ، ولذلك فقد تم الاعلان من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان ان موعد عيد الأضحى 2022 من المقرر أن يكون في يوم 9 يوليو 2022 والذي يوافق يوم 10 ذو الحجة 1443 هـ، على ان تكون وقفة عرفة في يوم 8 يوليو 2022 القادم، على أن تصدر المواعيد الرسمية فور استطلاع هلال شهر ذو الحجة 1443 هـ.

عبارات تهنئة عيد الاضحى المبارك