منصة اعتماد رابط الاستعلام عن الراتب 1443 طريقة التسجيل والحصول على رواتب منصة اعتماد etimad.sa

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عمر شويل - جدة منصة اعتماد رابط الاستعلام عن الراتب 1443 طريقة التسجيل على رواتب منصة اعتماد etimad.sa ، أطلقت وزارة المالية السعودية منصة لاعتماد رواتب الموظفين لزيادة الشفافية وتسريع الإجراءات المالية للموظفين والموظفين ، بعد سنوات من التعقيدات والأخطاء ، ولكن لحل هذه المنصة يجب استيفاء بعض الشروط والخطوات اللازمة يجب أن يتم تطبيقه ، والذي سنشرحه أدناه.

رواتب منصة اعتماد etimad.sa

تبحث المملكة العربية السعودية دائمًا عن الأفضل في جميع المجالات وتسعى لتحقيق رخاء مواطنيها وتعزيز مكانتهم وتحقيق حياة كريمة للجميع ، ومن أبرز المنصات التي تم إطلاقها مؤخرًا الموافقة على رواتب موظفي المنصة لتعزيز الإجراءات المالية.

أطلقت المملكة العربية السعودية منصة اعتماد للمواطنين السعوديين لتسهيل الإجراءات المالية الخاصة بهم ، بدلاً من الذهاب إلى مكتب العمل ، فمن المؤكد أن المملكة العربية السعودية تبحث دائمًا عن الأفضل في جميع المجالات وتسعى إلى تحقيقه من أجل- كونك من مواطنيها ، فدعونا نعيش حياة كريمة للجميع ، سنشرح هنا كل ما يتعلق بمنصة الموافقة ومنصة الرواتب وطرق التسجيل فيها.

الاستعلام عن الرواتب في منصة اعتماد

تم إطلاق المنصة فعليًا في 21 يناير 2018 ، بالاعتماد عليها لنشر الميزانية الإجمالية للمملكة العربية السعودية كل عام ، والتركيز على خدمات مثل خدمات إدارة الميزانية ، والعروض التقديمية ، والمناقصات ، والمراجعة الإلكترونية لعروض الأسعار.

بعد التسجيل في منصة الائتمان العربية السعودية ، يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة أداء جميع الخدمات المتعلقة بإدارة الحسابات المصرفية في مختلف البنوك السعودية إلكترونيًا.

فيما يلي خطوات الاشتراك في “اعتماد” للأعمال الشخصية والخدمات المالية:

طريقة التسجيل على منصة اعتماد

من منصة اعتماد ، قم بتسجيل الدخول إلى منصة اعتماد من خلال موقعها الرسمي ، ثم أدخل اسم المستخدم واتبع البيانات المطلوبة.

ثم اكتب رقم تسجيل النشاط التجاري ورمز التحقق.

سيتم إرسال رسالة نصية إلى البريد الإلكتروني للمستخدم.

أدخل جميع بيانات النظام الأساسية في التسجيل.

وطباعة نموذج طلب التسجيل والتوكيل الرسمي الموثق للمؤسسة التي يوجد بها المسجل.

سيتم إرسال رسالة تحتوي على نسخة مصرح بها إلى موقع ويب خاص.

انتظر حتى يتم قبول طلب التسجيل في المنصة.

“اعتماد” منصة إلكترونية سعودية تابعة لوزارة المالية ، تهدف إلى رقمنة عمل الوزارات والموازنات العامة والجهات الحكومية ، وتزويد الجهات الحكومية بمجموعة من الخدمات لتبسيط الإجراءات التشغيلية والوثائق الحكومية معاملاتهم المالية.

كما أنه يمكّن الجهات الحكومية من إتمام المعاملات العقارية إلكترونيًا وينظم إدارة الجهات الحكومية المملوكة للإدارة الوطنية للعقار.

تتضمن المنصة إدارة جميع جوانب (الميزانية ، إدارة الميزانية ، إدارة المنافسة والمشتريات ، إدارة العقود والموافقات ، إدارة المدفوعات ، إدارة السلطة المالية للموظفين).

منصة اعتماد أفراد

يوفر “اعتماد” للأفراد العديد من الخدمات الإلكترونية التي ، بالإضافة إلى تمكين التجار المستقلين من المشاركة في المنافسة والمشتريات الحكومية والمطالبات المالية بأقل جهد ممكن ، تزود موظفي وموظفي الجهات الحكومية بإدارة سهلة وفعالة لمعاملات الموارد البشرية.

يمكن الوصول إلى المصادقة الشخصية من خلال حساب العميل في خدمة الوصول الوطني الموحد باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب “أبشر” ، ويمكنك الوصول مباشرة إلى الرابط هنا للتسجيل في منصة المصادقة الشخصية.

تقدم “اعتماد” خدمات إدارة المنافسة والمشتريات من خلال تقديم العطاءات إلكترونياً ومراجعة الأسعار وعروض الأسعار ، ولتمكين القطاع الخاص في المملكة من الاطلاع على المنصة وتلقي الدعوات وشراء الكتيبات وتقديمها لهم وإجراء التقييمات الفنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص ، يتم تنفيذ إجراءات الشراء والتقديم الخاصة بالمسابقة التالي: مسابقة البحث اختر اللعبة التي تريد شراءها ضع في اعتبارك المعلومات المتنافسة طلب شراء مستندات المسابقة يتم الدفع عن طريق خدمة سداد من خلال الحساب البنكي مع رقم الفاتورة الصادرة.

منصة اعتماد وزارة المالية 1443

يتم إخطار الموردين عبر النظام والبريد الإلكتروني ، ويتم إصدار الفواتير عند استلام المبلغ يتم تحميل ملفات المسابقة إلكترونيا.

في حالة المستندات غير الإلكترونية ، ستتم طباعة فاتورة الدفع وتوجيهها إلى الإيصال اليدوي المذكور في معلومات المسابقة تُطبع الشروط والمواصفات بالألوان في وقت التقديم وتكون مصحوبة بفاتورة دليل الشراء يتم تسليم عروض الأسعار يدويًا إلى الجهات الحكومية عبر مظاريف.

دليل استخدام منصة اعتماد

تلعب منصة اعتماد السعودية دورًا مهمًا في زيادة شفافية الموازنة العامة للدولة التي أطلقتها المملكة في إطار تطوير اقتصاد البلاد وتحقيق رؤية المملكة 2030 وتمكين المستثمرين من الترويج لعمل وخدمات الأعمال الاستثمارية.

كما تسعى المملكة إلى زيادة المشاركة في المشتريات الحكومية والمنافسة ، وتعزيز دور الحكومات المحلية في التنمية الاقتصادية للدولة ، وزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

التواصل مع وزارة المالية السعودية

ارتكب العمال السعوديون الكثير من الأخطاء عند استخدام المنصة ولم يقموا بإنشاء حسابات بالشكل المطلوب ، والتي نوضحها أدناه:

ادخل إلى المنصة من هذا الرابط: etimad.sa

انقر فوق أيقونة مستخدم جديد.

املأ جميع البيانات المطلوبة.

ستتلقى رسالة عبر موقع المدونة لتأكيد تسجيلك.

ثم قم بتحميل الملفات المطلوبة.

طباعة التوكيل وتقديمه إلى الغرفة التجارية للمصادقة عليه.

قم بتحميل نسخة من الترخيص عبر الموقع الإلكتروني لتفعيل الحساب.

بعد استيفاء الشروط والتسجيل في المنصة ، يحتاج العاملون إلى اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن الأجور أو الحوافز ، وهي:

أولاً ، انتقل إلى المنصة من هذا الرابط: etimad.sa

انقر فوق رمز “تسجيل الدخول”.

ثم انقر فوق رمز الموافقة الشخصية.

املأ المعلومات المطلوبة.

ستأخذك المنصة إلى صفحة الاستعلام عن الراتب.

انقر فوق “موافق على الشروط والأحكام”.

لعرض الأجور ، انقر فوق رمز العرض.

يحتاج بعض الأشخاص إلى دفع الفواتير إلكترونيًا دون الذهاب إلى الدائرة الحكومية الأمر الذي يستغرق وقتًا طويلاً ، لذلك بعد التحقق من الراتب عبر منصة اعتماد يمكنك دفع جميع الفواتير الشهرية باتباع الخطوات التالية: