نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٢ محافظة الشرقية الترم الثاني برقم الجلوس والاسم البوابة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُمثل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني هاجس كبير للطلاب وأولياء الأمور في الصف الثالث الإعدادي 2022، حيث تعتمد اليوم الخميس نتيجة نهاية العام من قبل الدكتور ممدوح غراب، بعدما أكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنه من المقرر إعلان أسماء العشرة الأوائل من خلال البوابة الإلكترونية “بوابة النتائج” والصفحة الرسمية عبر فيسبوك، وسنضيف لكم روابط نتيجة إعدادية الشرقية بالاسم ورقم الجلوس حسب الإدارة التعليمية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية ٢٠٢٢

بعد طول انتظار، تعلن اليوم الخميس رسمياً نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية، حيث أوضح محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم، انه تم الانتهاء نهائياً من أعمال تصحيح ورصد درجات أوراق إجابات امتحانات شهادة الصف الثالث، وقام الكنترول بالإنتهاء من تجميع الدرجات، بشكل كامل خلال الساعات الماضية، وعرضها على ممدوح غراب لاعتمادها، حيث ستكون متاحة عبر روابط تحميل من البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس صباح اليوم.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالشرقية 2022

يستعد موقع “الشرقية توادي” التابع للمحافظة، بتوفير روابط بديلة لموقع مديرية التربية والتعليم، من أجل الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، ولتفادي الضغط المنتظر على موقع المديرية فور اعتماد النتيجة، وبدورنا في موقع “ثقفني” سنكون بإضافة أهم الروابط المباشرة للحصول عليها، وسنتابع معكم الطريقة المثلى للحصول على بيان الدرجات والمجموع الكلي في مختلف المواد بضغطة “زر” واحدة.

من جانبه، أكد محمد رمضان، أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول لهذا العام وصل إلى 136 ألفا و982 طالبا وطالبة مقسمين إلى 134 ألفا و750 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للأمل، و11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، و9 طلاب بلجنة مستشفى 57357، كانوا أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية

يوفر رابط بوابة النتائج محافظة الشرقية، الفرصة للطلاب وأولياء الأمور في الحصول على نتائج الصف الثالث الإعدادي 2022 برقم الجلوس فقط، دون الاسم، في الإدارات التعليمية التالية: الزفازيق، هيها، منيا القمح، بلبيس، مشتول، الحسينية، أبو كبير، أبو حماد وغيرها.