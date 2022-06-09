بريطانيا تسجل أكبر قفزة فى أسعار البنزين منذ 17 عاما

جدة - نرمين السيد - سجلت أسعار البنزين فى المملكة المتحدة قفزة فى الأسعار اليومية بين الاثنين والثلاثاء عند أعلى مستوياتها منذ 17 عامًا، وفقًا لشركة "RAC" لمراقبة أسعار البنزين والديزل فى المملكة المتحدة.





وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن متوسط ​​سعر البنزين سجل أكبر قفزة يومية له منذ 17 عامًا من خلال زيادة أكثر من 2 بنس (2.23 بنس) للتر يوم الثلاثاء الماضى، ليصل إلى ما يقرب من 181 بنسًا للتر (180.73 بنسًا)،

وبلغت أسعار البنزين أعلى مستوى قياسى لها عند 2.27 دولار (1.81 جنيه إسترلينى) للتر، أو حوالى 8.60 دولار للجالون الأمريكى، يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات من "RAC Fuel Watch"، التى تتوقع استمرار الأسعار فى الارتفاع على المدى القريب.

وقال المتحدث باسم شركة "RAC" سيمون ويليامز: "هذه أوقات غير مسبوقة من حيث التكلفة المتسارعة للوقود.. للأسف، يبدو أننا ما زلنا بعيدين عن الذروة".

قفزت تكلفة ملء خزان الوقود الكامل لسيارة عائلية نموذجية الآن إلى 125 دولارًا (99.40 جنيهًا إسترلينيًا)، مرتفعة من 120 دولارًا (95.16 جنيهًا إسترلينيًا) فى بداية الأسبوع الماضى، فيما يقول المحللون إنه يمكن الوصول إلى 100 جنيه إسترلينى لكل مركبة ممتلئة فى أقرب وقت يوم الخميس.

وقالت شركة "RAC" فى وقت سابق من هذا الأسبوع: "مع توقع المحللين أن يبلغ متوسط ​​سعر النفط 135 دولارًا للبرميل لبقية هذا العام، يحتاج السائقون إلى الاستعداد لارتفاع متوسط ​​أسعار الوقود إلى 2 جنيه إسترلينى للتر، مما يعنى أن ملء الوقود سيرتفع إلى 110 جنيهات إسترلينية بشكل لا يصدق".

تضيف الارتفاعات القياسية الجديدة فى أسعار البنزين، أزمة فى تكلفة المعيشة بالمملكة المتحدة حيث من المقرر أن ترتفع فواتير الطاقة هذا الخريف.