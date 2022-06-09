نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن برقم الجلـوس أون لايـن .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2022 بعد اعتمادها من قبل السيد المحافظ، لتكون الخطوة التالية للاعتماد هي رفع نتائج الطلاب أون لاين على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ومن خلال الروابط الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة، حيث يتم استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي ومن خلال التواصل عبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الشرقية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2022

أقل من 24 ساعة فقط على إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي، حيث من المقرر أن يتم عرض النتيجة على مكتب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر يونيو الجاري، ليتم التوقيع على النتيجة واعتمادها، ثم تحميلها على شبكة الإنترنت لتكون متاحة لجميع الطلاب من المنزل.

كما صرح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية، أن كنترول الشهادة الإعدادية في المحافظة كاملا انتهي من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد، وقد أعدت المديرية النتيجة لتعرض على الصفحة الرسمية للمحافظة، كما تم تجهيز قائمة تضم أسماء العشر مراكز الأولى على مستوى المحافظة من جميع المدارس، لتحميلها أيضا والاحتفال بهم، ليكونوا قدوة لغيرهم من الطلبة.

الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية 2022

تحتوى محافظة الشرقية على عدد كبير جدا من المدارس الإعدادية الموزعة على قرى ومدن المحافظة مقسمين إلى 20 إدارة تعليمية، بهم خليط متنوع من الطلبة عددهم الكلي 136982 طالب تم تقسيمها كالتالي في لجان الامتحانات.

إجمالي عدد اللجان في المحافظة 769 لجنة.

134750 طالب في الشهادة الإعدادية العامة.

2157 طالب في الشهادة الإعدادية المهنية.

55 طالب في الشهادة الإعدادية للأمل.

11 طالب في الشهادة الإعدادية للنور والمكفوفين.

9 طالب في لجان مستشفى 57357 للأطفال.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

يعد الاستعلام عن النتيجة من أسهل ما يمكن حيث ما عليك سوى متابعة الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية، التي سوف تعلن عن الرابط الخاص بالنتيجة بعد ساعات قليلة، فقط تسجل رقم جلوس من اليسار إلى اليمين، واضغط على بحث، ثواني لتعرف درجاتك والمجموع النهائي والنسبة المئوية.

يتم استخراج النتيجة بالدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي ثم النقر على نتيجة الشهادة الاعدادية ليتم كتابة رقم الجلوس والضغط على زر بحث لعرض النتيجة ببيان درجات الطالب.