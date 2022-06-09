بالتعليق العربي.. خطوات تحميل لعبة بيس 2022 eFootball pes mobile على الجوال

منذ الإعلان عن صدور لعبة بيس 2022 eFootball pes mobile على الجوال وشهدت إقبال كبير من جانب محبي الألعاب الإلكترونية وخاصة ألعاب كرة القدم التي تتمتع بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، وخلال السنوات الماضية نجحت الشركة اليابانية الخاصة بتطوير الألعاب الإلكترونية كونامي konami في جعل لعبة بيس والتي تم تغيير مسماها في العام الماضي لتصبح تحت مسمى إي فوتبول في احتلال المراكز الأولى من حيث الألعاب الأكثر تحميلا على الأجهزة الإلكترونية المختلفة.

لعبة بيس 2022 eFootball pes mobile على الجوال

وكان الكثير من محبي لعبة بيس يترقبون إصدار اللعبة الخاصة بعام 2022 على الجوال وذلك بعد أن كانت الشركة قد أعلنت عن تأجيل إطلاقها، وذلك للعمل على تطويرها بشكل أكبر وإضافة العديد من المميزات الجديدة لها، وذلك لتنافس لعبة فيفا بقوة والتي تتمتع بشعبية كبيرة أيضا، وعملت شركة كونامي على إضافة المزيد من الواقعية في اللعبة الجديدة وهو ما لاحظه الكثيرين بعد صدورها في الثاني من شهر يونيو الجاري.

وعلى الرغم من أنه لم يمضي سوى أيام قليلة على صدور اللعبة إلا أنها تعد من أكثر الألعاب التي تم تحميلها على مدار الأيام الماضية، وهو ما يدل على أن تلك اللعبة تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، ومع كل إصدار جديد يتم الإعلان عنه يشهد الكثير من الإقبال من اللاعبين.

طريقة تحميل بيس pes 2022 على الجوال

وقامت شركة كونامي بإطلاق لعبة إي فوتبول الجديدة بشكل مجاني لكي يستطيع الجميع الحصول عليها بكل سهولة وذل في شهر أبريل الماضي، سواء على أجهزة الكمبيوتر أو playstation أو xbox وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي للشركة وبدء تحميلها، كما تم إطلاق النسخة الخاصة بالهاتف في اليوم الثاني من الشهر الجاري، ويمكن الحصول عليها أيضا بشكل مجاني، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: