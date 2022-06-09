مسح البيانات نهائيًا من الاندرويد قبل بيع الهاتف

تعتبر مشكلة أخذ بيانات الهاتف بعد أن يتم بيعه وأن هناك إمكانية لاستردادها بعد مسحها من أكثر المشكلات إزعاجًا لدى كثير من الناس عند قيامهم ببيع هواتفهم، وبناء على ذلك سنقوم بإزالة ذلك القلق من خلال عرضنا المفصل لطريقة مسح البيانات نهائيًا من الاندرويد.

مسح البيانات نهائيًا من الاندرويد

في حال رغبة أي مستخدم في بيع هاتفه، فعليه أن يقوم باتباع عددًا من الأمور، كي يقوم بمسح البيانات الموجودة على جهازه، وذلك تحسبًا لأي ضرر من الممكن أن يحدث له عند بيع الهاتف، وهذا ما سنقوم بعرضه بهذا الشكل الآتي:

من الممكن أن يقوم مستخدمي أجهزة الأندرويد بمسح البيانات المتواجدة على هواتفهم بصورة نهائية، وذلك من خلال استعمال كود سري مخصص لذلك الأمر.

كود حذف محتويات الهاتف

فكل ما علينا كتابة ذلك الكود، #3855*2767*، فمن بعد إدخال ذلك الكود، فالجهاز مباشرة سيقوم بعمل فورمات بصورة تلقائية، وبالتالي سيتم حذف أي ملف موجود بالجهاز بصورة نهائية.

خطوات هامة يجب علينا اتباعها قبل بيع الهاتف

قبل أن نقوم بإدخال الكود المخصص لمسح البيانات المتواجدة على جهاز الأندرويد، فعلى كل مستخدم أخذ عدد من الأمور في عين اعتباره جيدًا، وإليكم أبرزها بهذا الشكل الآتي:

أولًا: يجب أن يقوم المستخدم بعمل حفظ للنسخة الاحتياطية للبيانات المتواجدة على جهازه، وذلك من خلال استعمال خدمة سحابية لحفظ البيانات، أو من خلال نقل البيانات إلى جهاز الكمبيوتر.

ثانيًا: يقوم المستخدم بإزالة البطارية الخارجية بالجهاز، وذلك بهدف التأكد من إزالة الميموري كارد الخاص بالهاتف، وذلك قبل أن يتم بيعه.

ثالثًا: في تلك الخطوة يقوم المستخدم بإخفاء البيانات وحذفها، فهذه الخطوة مهمة، فيجب حماية البيانات بكلمة مرور معنية، ثم يتم العودة مرة أخرى لتعيين البيانات من خلال المصنع.

وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لمشكلة أخذ المعلومات أو استعادتها بعد بيع الجهاز، وذلك من خلال عرضنا المفصل لطريقة مبسطة يتم اللجوء إليها عند مسح البيانات نهائيًا من الاندرويد، كما سردنا أيضًا خطوات يجب اتباعها قبل أن يتم استخدام الكود المخصص لحذف تلك البيانات بصورة نهائية.