تصدرت عملية الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني مدينة الكويت داخل محركات البحث، وذلك بعد أن طرحت الحكومة الكويتية خدمة إلكترونية تسهل الكثير من الأمور على المواطنين الراغبين في معرفة كافة المعلومات الخاصة ببطاقتهم، فأصبح بإمكانهم التعرف على ذلك بصورة إلكترونية تتم في غضون دقائق، وهذا ما سنعرضه بصورة مفصلة داخل هذا المقال.

الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني مدينة الكويت

عن طريق مجموعة من الخطوات والتي تتم بصورة إلكترونية، فيمكن لأي متقدم أن يتعرف على الموقف الخاص ببطاقته المدنية، وهذا ما تم التأكيد عليه من قبل الحكومة الكويتية، وإليكم أبرز التفاصيل الخاصة بتلك العملية بهذا الشكل الآتي:

يقوم المستعلم في بداية الأمر بالتوجه قاصدًا إلى الصفحة الرسمية للهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت، وذلك يتم من خلال الذهاب إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت.

ثم يقوم المستعلم بالضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية والتي تظهر أمامه مباشرة بالصفحة.

ومن بعدها يقوم المستعلم بالنقر على أيقونة حالة البطاقة.

ومن بعدها يقوم المستعلم بالنقر على أيقونة حالة البطاقة. ثم تأتي خطوة تسجيل بعض من البيانات الخاصة بالمستعلم، فيجب إدخال الرقم المدني الخاص به بصورة صحيحة.

ومن بعدها يقوم بإدخال كود التحقق التي يتواجد أمامه مباشرة بالصفحة.

وبعد أن يتأكد من صحة البيانات، فهنا يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية، وسوف يظهر أمامه كافة البيانات الخاصة ببطاقته.

خدمة البطاقة المدنية من زين

يمكن لأي متقدم أن يتعرف على كافة المعلومات الخاصة ببطاقته من خلال إرسال رسائل نصية، وهذا ما وفرته الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتعاون مع زين، وإليكم أبرز التفاصيل عن تلك الخدمة بهذا الشكل الآتي:

لكي يقوم المتقدم بالاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية، فكل ما عليه أن يدخل رقم الإيصال عبر ذلك الرقم 1889988.

وفي حال رغبته في الاستعلام عن صلاحية بطاقته، فكل ما عليه أن يدخل الرقم المدني عبر ذلك الرقم 1889988.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني مدنية الكويت، حيث عرضنا لكم أكثر من طريقة، ومن الواضح أن الخدمة التي أطلقتها الحكومة الكويتية قد ألقت ترحيبًا واضحًا من جانب فئة كبيرة من المواطنين.