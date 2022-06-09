الاستعلام عن تأشيرة البحرين عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين

هناك فئة كبيرة من الناس تلجأ للسفر إلى دولة البحرية على حسب الغرض إن كان زيارة أو سياحة أو عمل، ووزارة الداخلية قد وفرت خدمة مميزة لتلك الفئة بحيث يتعرفون على كافة البيانات الخاصة بتأشيرة البحرين بصورة إلكترونية مبسطة، وبناء على ذلك يتم تداول طريقة الاستعلام عن تأشيرة البحرين بشكل داخل عمليات البحث.

الاستعلام عن تأشيرة البحرين

تتم عملية الاستعلام عن التأشيرة الخاصة بدولة البحرين من خلال اتباع الخطوات الآتي ذكرها:

يقوم الشخص المستعلم في البداية بالدخول مباشرة إلى الصفحة الرسمية لخدمة التأشيرات بدولة البحرين عبر الإنترنت، وذلك عن طريق البوابة الوطنية لمملكة البحرين.

ثم يقوم المستعلم بالتوجه إلى اختيار قائمة بيانات الطلب والتي ستظهر أمامه مباشرة بالصفحة.

ومن بعد ذلك يقوم المستعلم بالذهاب إلى أيقونة ليس لها ضامن، وذلك بهدف أن يتم اتباع طلب الاستعلام عن التأشيرة من خلال رقم جواز السفر.

ثم يتم الضغط بعدها على أيقونة الاستعلام برقم الطلب، وهنا تأتي خطوة إدخال رقم الطلب الخاص بالمستعلم، ومن بعدها يقوم بتسجيل الرقم الخاص بجواز سفره، فيجب أن يتم كتابة تلك البيانات بصورة صحيحة، حتى تتم عملية الاستعلام بالشكل المثالي.

وبعد أن يتم استكمال المتبقي من البيانات الخاصة بالمستعلم والتي تطلبه منه بالصفحة، فهنا تأتي آخر خطوة، وهي عبارة عن قيامه بالذهاب إلى أيقونة البحث، وبعدها سيتم عرض كافة البيانات الخاصة بتأشيرته مباشرة.

أسعار تأشيرة البحرين

كي يتم الحصول على تأشيرة دخول البحرين 1 month evisa GCC، فيتم سداد 4 دينار بحريني كرسوم تقديم، وبعد الموافقة يتم سداد حوالي 25 دينار بحريني.

ولكي يتم الحصول على تأشيرة دخول البحرين VISIT- SINGEL ENTRY GCC، فيتم سداد حوالي 4 دينار بحريني عند التقديم، وبعد الموافقة يتم سداد حوالي 5 دينار بحريني.

وبذلك نكون قد سردنا لكم بصورة تفصيلية كافة المعلومات التي تخص طريقة الاستعلام عن تأشيرة البحرين من خلال إدخال رقم الطلب ورقم جواز السفر، فوجدنا أن تلك الطريقة قد وفرت الكثير من المجهود الذي كان يتم بذله من قبل لمعرفة صلاحية التأشيرة وكافة البيانات الخاصة بها، كما عرضنا كذلك أسعار التأشيرة الخاصة بدولة البحرين.