قرار عاجل من البرلمان الأوروبى بشأن بيع سيارات الوقود

وأيد المشرعون التقرير النهائى بشأن تشريع معايير انبعاثات ثانى أكسيد الكربون المعدلة من المركبات مع 339 مؤيدًا، مقابل 249 وامتناع 24 عن التصويت.
يعتبر التشريع جزءًا رئيسيًا من حزمة "Fit for 55" التى تهدف إلى وضع مبادرات جديدة لضمان توافق سياسات الاتحاد الأوروبى مع أهداف المناخ التى وافق عليها المجلس والبرلمان الأوروبى.
ويفرض التشريع على شركات صناعة السيارات تقليل متوسطات الانبعاثات على مستوى أسطولها بنسبة 100٪ اعتبارًا من عام 2035، مع اتخاذ خطوات مؤقتة فى عامى 2025 و2030.
وكان فصيل برلمانى من يمين الوسط قد أعرب عن معارضته للحظر بنسبة 100٪ بحلول عام 2035، كما دعا بعض المشرعين بدلاً من ذلك إلى حظر بنسبة 90٪، مما يعنى أن عُشر مبيعات السيارات الجديدة يمكن أن تظل محركات احتراق.
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