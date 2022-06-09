طريقة تثبيت Grand Theft Auto Five new state وأهم مميزات جراند ثيفت اوتو كاليفورنيا إضافة شخصية جديدة

جراند ثيفت اوتو اللعبة الأشهر عالمياً والتي تكون مدرجة حتى مسميات gta التابعة لشركة روك ستار تتميز اللعبة جراند ثيفت الجديدة الإصدار الخامس بأنها تعمل في أساليب مختلفة ومنها الدقة العالية والفريمات المتعددة، بالإضافة إلى تواجد العديد من الشخصيات ومن المتوقع أنه في خلال الأيام القادمة سوف تصدر اللعبة الشخصية الجديدة التي تسمى مايكل ماى التي ينتظرها الجميع من محبي لعبة جراند ثيفت اوتو على الهاتف المحمول وعلى البلاى ستيشن، تحاول الشركة الخاصة باللعبة أن تساعد جميع مستخدمين اللعبة على الاستمتاع بأجواء جديدة داخل اللعبة وأكثر واقعية لجميع اللاعبين وسنتعرض معكم من خلال موقعنا بعض التفاصيل الهامة لمميزات جراند ثيفت اوتو فايف كاليفورنيا الجديدة.

مميزات جراند ثيفت اوتو Grand Theft Auto 5

من أهم المميزات داخل اللعبة هي اللعب بأكثر من منظر شخصي مختلف للمستخدم كما أنه تتواجد على الهاتف بالعديد من اللغات منها الإنجليزية والأسبانية وكذلك الفرنسية ولكنها لم يتم إتاحتها حتى الان باللغة العربية بالنسبة لإصدار الهاتف المحمول، يمكن للشخص تحميل اللعبة بسهولة من خلال متجر جوجل بلاى فقط كتابة اسم اللعبة والبدء في تنزيلها على هاتفه الشخصي وممارسة اللعبة وبدء المهام المختلفة لكل شخص بسهولة ومتعة داخل اللعبة الأبرز عالمياً في خلال الفترة الأخيرة بالنسبة لألعاب الأكشن والسيارات والمغامرات في ان واحد، كما وأن اللعبة ليس فقط يمكن للشخص لعبها فردياً مع التيمات المختلفة التي تكون من داخل اللعبة، بل وأنها لها ميزة الان في التواصل مع مستخدمين أخرين واللعب معهم من خلال شبكة الانترنت.

Grand Theft Auto Five new state

من أهم ما يكون في لعبة جراند ثيفت اوتو فايف أنها تحتوى على العديد من المدن المختلفة بجرافيك متميز وليس فقط المطاردات واللعب واستخدام الأسحلة في الحروب في الشوارع، بل وأنه يمكن للشخص أيضاً الاستماع من خلال قيادة السيارات المتنوعة في كل الشوارع بلعبة الفيديو والترفيه وليس فقط أداء المهام المحددة لتخطي المراحل المختلفة المتميزة، ويمكن أيضاً للاعب ركوب الدراجات البخارية المختلفة بالإضافة إلى إستخدام اللانشات في الماء.