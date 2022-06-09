نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل اقدر استبدل جوالي من stc وكيفية الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسأل العديد من عملاء الاتصالات السعودية هل اقدر استبدل جوالي من stc وهل هناك برنامج يوفر تلك الخدمة من خلال الشركة وما هو رمز معرفة استحقاق جهاز من stc ؟ حيث أن الشركة نجحت في تمكين عملائها من الحصول على جوالات ذكية متميزة وإصدارات عالية في الإمكانيات وفي السعر أيضًا، وأطلقت شروط استحقاق الجوال من stc المطبقة على كافة الفئات المستفيدة، ودعت إلى معرفة هل يمكن استبدال آيفون 13 أو تقسيط جوال من stc لشركات مثل سامسونج أو أبل وهواوي.

هل اقدر استبدل جوالي من stc

عروض استبدال الجوالات 2022 من أهم العروض المتميزة التي أعلنت عنها شركة الاتصالات في المملكة العربية السعودية، أي أن جواب هل اقدر استبدل جوالي من stc هو: نعم وهناك العديد من المميزات في هذا البرنامج من بينها:

استبدال الأجهزة الذكية القديمة بأخرى جديدة لكبرة الشركات.

يستطيع العميل استخدام القيمة النقدية للأجهزة القديمة من أجل شراء العديد من الملحقات وعلى رأسها شاحن الجوال أو أي قطعة أخرى.

يستطيع العميل استخدام القيمة النقدية التي تم إيداعها في المحفظة الإلكترونية الخاصة بالشركة عن طريق زيارة أحد الفروع.

الاستفادة من عروض استبدال الجوالات 2022

يمكن للعميل الاستفادة من العرض الجديد أو البرنامج والذي أطلقت عليه الشركة برنامج استبدال الأجهزة من خلال العديد من الخطوات وهي:

ينبغي أولًا التوجه إلى أحد فروع stc في السعودية أو اختيار أحد المراكز التي تقدم خدمات الصيانة إلى العملاء.

يتم العمل على تقييم الحالة العامة للجهاز وتحديد السعر المناسب له.

تقوم الشركة بإيداع القيمة المتفق عليها في المحفظة الإلكتروني كي يتمكن العميل من استخدامها ويتطلب ذلك أن يوافق العميل على سعر البيع عقب الانتهاء من التقييم.

الاستعلام عن عروض استبدال الأجهزة من stc

يستطيع العميل معرفة ما هي قيمة الأجهزة القديمة التي حددتها الشركة والتعرف على الشروط والأحكام من خلال اتباع التالي:

كما يمكن من خلال الموقع التعرف على الأجهزة التي تُغطيها الأجهزة القديمة عند الاشتراك في هذا البرنامج.