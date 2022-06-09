موعد صرف راتب الضمان لهذا الشهر ذي الحجة ١٤٤٣ سواء المساعدات والرواتب الخاصة بالمتقاعدين أو النساء الأرامل والمطلقات أو الأطفال اليتامى أو غيرهم من المعلومات التي تشغل جميع المستفيدين من دعم الضمان بطبيعة الحال ، وفي هذا الصدد سوف يتم التطرق إلى موعد صرف راتب الضمان المطور السعودي لهذا الشهر بالتفصيل.

الضمان الاجتماعي المطور

لقد تم إطلاق برنامَج الضمان الاجتماعي المطور وتفعيله مع مطلع العام الحالي ، والذي يعد صورة معدلة وأكثر تحسينا من الضمان الاجتماعي القديم ؛ لأنه يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه حقا من جهة ومن جهة أخرى يضع عقوبات رادعة لكل من يقدم معلومات مغلوطة لاستفادة من دعم الضمان مع عدم وجود حاجة إلى ذلك.

موعد صرف راتب الضمان لهذا الشهر ذي الحجة ١٤٤٣

[ يوم الخميس الموافق 01/12/1443ه‍ الموافق 30/06/2022م ] ؛ حيث يشهد موعد صرف راتب الضمان حاليا بعض التأخير عن الشهور السابقة نظرا إلى قَبُول دفعة جديدة كمستفيدين جدد من دعم الضمان في المملكة، ولقد تم الإعلان عن موعد صرف الضمان لشهر ذي الحِجَّة وشهر يونيو الجاري ليكون في يوم الخميس الموافق الأول ١ من شهر ذي الحجة لعام ١٤٤٣ه‍ وهذا اليوم سوف يوافق على التقويم الميلادي يوم الثلاثين ٣٠ من شهر يونيو ٢٠٢٢م الجاري.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في مستفيدي الضمان الاجتماعي؛ لضمان الحصول على راتب ودعم البرنامَج كل شهر ، ما يلي: