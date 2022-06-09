نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعادة حساب خدماتي stc عبر الموقع الرسمي بالتفصيل في المقال التالي
استعادة حساب خدماتي stc يعتبر من أهم الخِدْمَات التي تحرص على تقديمها إلى جميع المواطنين والعملاء شركه الاتصالات السُّعُودية الرسمية خصوصا أن حساب الخِدْمَات في اس تي سي يمنح العميل القدرة على الحصول على عدد كبير جدا من الخِدْمَات ولذلك سوف يتم فيما يلي توضيح كيفيه استعاده حساب خدماتي بالتفصيل.
شركة الاتصالات السعودية STC
تعتبر شركه الاتصالات السعودية اس تي سي هي شركه الاتصالات الحكومية الرسمية والأساسية وأيضا أول شركه اتصالات يتم إنشائها على ارض المملكة العربية السُّعُودية لتقديم خِدْمَات المكالمات والهاتف الأرضي والجوال والإنترنت والاتصالات والتجوال وهي لا تزال حتى وقتنا هذا تعمل جاهزه على إدخال احدث التقنيات في عالم الاتصالات وتقديم اهم الخِدْمَات إلى جميع العملاء ولذلك فان عدد عملاء الشركه في تزايد مستمر حتى الآن.
استعادة حساب خدماتي stc
تتيح شركه الاتصالات السعودية إمكانية إنشاء حساب على تطبيق ماي اس تي سي MySTC للحصول على عدد كبير من خِدْمَات الشركة على الهاتف الجوال بسهولة دون الحاجة إلى التواصل مع خدمة العملاء ، وفي حالة فقدان حساب خدماتي لأي سبب ، فإنه يكون في مقدور المستخدم استعادة حساب خدماتي stc مرة أخرى عبر الخطوات التالية:
- الذَّهاب الى الموقع الرسمي الخاص بالشركة السُّعُودية للاتصالات stc الرابط التالي: https://www.stc.com.sa
- النقر على أيقونة (حسابي) أو my stc من أعلى الصفحة.
- من الصفحة التالية يتم النقر على رابط ( لا تستطيع الدخول إلى حسابك – Can’t access my account).
- هنا سوف يتم الانتقال الى صفحه جديده تطلب من المستخدم إدخال بعض البيانات الأساسية مثل رَقْم الهاتف المرتبط بالحساب على اس تي سي مع رَقْم الهُوِيَّة الوطنية والاسم وعنوان البريد الإلكتروني الذي تم تسجيل الحساب به.
- يجب إدخال الرمز المرئي ثم متابعه إدخال أي معلومات أو بيانات أخرى مهمة مطلوبة.
- سوف يصل بذلك إلى المستخدم كود تفعيل واستعاده الحساب مره أخرى سواء على الهاتف الجوال أو على عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب.
- ثم النقر على (تبويب).
- وباتباع رابط استعادة الحساب ، يكون المستخدم قد تمكن من استعَادة حسَاب خدمَاتي stc مرة أخرى بسهولة.
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