الدفاع الروسية: إبطال أكثر من 15 ألف لغم وقذيفة بدونيتسك ولوغانسك

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس المركز الوطنى لإدارة شئون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن "فرق إزالة الألغام للقوات المسلحة الروسية ووزارة الطوارئ تنفذ مهاما لتطهير أراضى دونيتسك ولوغانسك من الأجسام القابلة للانفجار". وأضاف أنه تم فحص ما مجموعه 2899.3 هكتار من الأراضى، بما فى ذلك خلال اليوم الأخير 22.2 هكتار من الأراضى و35 مبنى وجسر واحد و9.64 كم من الطرق، وتم أيضا إبطال مفعول 15087 جسمًا خطيرًا قابلًا للانفجار، 306 منها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرًا إلى أن "خطر الألغام الأوكرانية العائمة بالقرب من سواحل الدول المطلة على البحر الأسود لا يزال قائمًا، ويمثل تهديدًا على الملاحة البحرية وأن 70 سفينة أجنبية لا تزال محاصرة فى 6 موانئ أوكرانية". وأكد رئيس المركز الوطنى لإدارة شئون الدفاع الروسية أن بلاده "تتخذ كامل الإجراءات لضمان أمن الملاحة المدنية فى البحر الأسود وبحر آزوف، وتضمن عمل ممرين إنسانيين فى البحرين المذكورين".ى

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