العالم اليوم - بلجيكا تطوي صفحة هزيمة هولندا بانتصار ساحق على بولندا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 يونيو 2022 12:21 صباحاً - أحرز البديل لياندرو تروسار، هدفين، لتطوي بلجيكا صفحة الخسارة الثقيلة من هولندا وتسحق ضيفتها بولندا 6-1، في مباراة مثيرة بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، في استاد الملك بودوان، الأربعاء.

وتأخرت بلجيكا، التي تلقت خسارة ثقيلة أمام جارتها هولندا 4-1 يوم الجمعة الماضي، بهدف روبرت ليفاندوفسكي، قبل مرور نصف ساعة على البداية، لكنها أدركت التعادل قبل الاستراحة عبر أكسل فيتسل.

وهيمن أصحاب الأرض على الشوط الثاني، وبفضل هدف لكيفن ديبروين وثنائية تروسار وهدفين آخرين عبر لياندر دندونكر ولويس أوبيندا، تقدمت بلجيكا للمركز الثاني في المجموعة الرابعة بالمستوى الأول بعد مباراتين، فيما تحتل بولندا المركز الثالث.

وستزور بلجيكا منتخب ويلز متذيل الترتيب يوم السبت المقبل، بينما ستسافر بولندا لمواجهة هولندا.

وتستضيف بولندا منتخب بلجيكا في مباراتهما الأخرى يوم الثلاثاء المقبل.