روسيا تحذر من تصاعد التوترات فى شبه الجزيرة الكورية

جدة - نرمين السيد - قالت نائبة المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة آنا يفستينييفا، فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إن التوترات فى شبه الجزيرة الكورية ستتصاعد أكثر ما لم تتحرك عملية التسوية السياسية إلى الأمام.





وأشارت المندوبة الروسية، إلى أن "عدم إحراز تقدم على المسار السياسى قد يؤدى إلى زيادة التوترات فى شبه الجزيرة التى نشهدها بالفعل،" بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس". وأضافت: "لقد رأينا الوضع فى شبه الجزيرة يزداد سوءً فى العام الماضى فقط.. اعتاد زملاؤنا الغربيون على إلقاء اللوم كله على السلطات الكورية الشمالية، متجاهلين حقيقة أن بيونج يانج دعوات متكررة للولايات المتحدة لإنهاء أنشطتها العدائية، مما يتيح فرصًا لـلحوار لم يؤخذ على محمل الجد". وشددت الدبلوماسية الروسية على أن "إنشاء تكتلات عسكرية جديدة فى المنطقة، مثل تحالف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، يثير شكوكًا جدية حول النوايا الحسنة لهذه الدول، لاسيما من بيونج يانج".

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