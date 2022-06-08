here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات العراقية pdf

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نوافيكم بها الآن فى ظل البحث الرائح من قبل نحو 22 ألف طالب وطالبة على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي بإمكانكم الحصول عليها والاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في جميع المحافظات العراقية على شكل نقدمه اليكم الان

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 بامكانكم الان الوصول إليها والاستعلام عنها أون لاين وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبدء فى إجراء الاستعلام عن تلك النتائج والتي بإمكانكم الوصول إليها على شكل ملفات pdf حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بعد تلقيها طلبات نحو 35 ألف طالب وطالبة على امكانية اجراء الاستعلام والكشف عن تلك النتائج اون لاين وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبدء فى إجراء الاستعلام عن تلك النتائج على شكل نستعرضه وننقله الان مع حضراتكم حيث عمليات بحث جوجل رائجة للغاية وراء الوصول الى تلك النتائج التي نرصد اليكم الان بالخطوات طرق الحصول عليها

خطوات معرفة نتائج القبول الموازي

خطوات معرفة نتائج القبول الموازي بإمكانكم الوصول إليها واستخراجها وذلك من خلال الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبدء فى إجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي

تسجيل رقم الامتحاني الخاص بالطالب بالايقونة المخصصة لها

النقر على خانة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة

شروط القبول الموازي بالعراق