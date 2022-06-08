الان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 ترم ثاني من موقع وزارة التربية والتعليم جميع المحافظات برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 ترم ثاني. تزايدَ البحث في الفترة الأخيرة عن رابط نتيجة الثالث الاعدادي في مصر، هذا بعد الانتهاء من الامتحانات، فلم تنتهي إلى الآن كل عمليات التصحيح في كل المحافظات المصرية، فلا يزال طلاب وطالبات بعد المحافظات ينتظرون وقت إعلان النتيجة، لترتاح قلوبهم بعد مشوار عام من التعب، ووفرت وزارة التربية المصرية النتائج على موقعها الرسمي، كما أنه سيتم الإعلان عن النتيجة في حال صدورها مباشرةً.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 ترم ثاني

عملت وزارة التربية المصرية بكل جد واجتهاد لضبط حالات الغش، خلال فترة الامتحانات، فكانت قد حرصت على عدم السماح بالغش وذلك حرصاً على مصلحة الطالب الذي كان قد أنهكته الدراسة خلال العام وليمنع هذا الأمر توتره في الامتحان، كما أنها نجحت في ضبط جميع الحالات، واتخذت الإجراءات اللازمة بحقها، وأكدت أيضاً على اطمئنان الأهالي وبأن ليس هناك أي عملية تسريب للامتحانات، حيث أن هناك العديد من الصفحات تقوم على تشتيت عقول الطلاب وينجر الأهالي وراء كل هذه الاشاعات، فالأسئلة كان أسئلة سهلة. ويتم الإعلان عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

نسب النجاح في الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني في القاهرة

أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بأن نسبة النجاح بلغت ٨٣٪، ونسبة نجاح الصّم ١٠٠٪، ونسبة نجاح المكفوفين ٦٢٪، نسبة نجاح المدارس الدولية ٩٦.٦٪، والإعدادية المهنية ٨٧٪، والإعدادية الرياضية بلغت نسبة النجاح فيها إلى ٦٣٪. احتلت إدارة شبرا المركز الأول على مستوى المحافظة وذلك بلغت نسبة النجاح فيها ٩٦.٨٪، إليها في المركز الثاني إدارة روض الفرج بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٤٪، لتأتي وتحصل إدارة حلوان على المركز الثالث بنسبة ٩٥.٧٪. آملين أن نكون أجبنا عن استفساراتكم، وكل التوفيق للطلاب والطالبات.

تقسيم الدرجات فى الصف الثالث الاعدادي