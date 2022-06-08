نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الطلبة وزارة التربية 2022 عبر موقع نتائج طلاب الكويت 2022 لنتيجة الطلبة وزارة التربية بالرقم المدني فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت نتائج الطلبة وزارة التربية 2022 المرحلة المتوسطة والابتدائية من أولويات طلاب الكويت خلال الوقت الحالي لاستخراج نتائج طلاب الكويت 2022 بالرقم المدني عبر موقع وزارة التربية الكويت فور ظهورها رسميا واكتمال قائمة المدارس التي رفعت نتائج الكويت للفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء أعمال التصحيح بها ومراجعة الدرجات الخاصة بكل طالب تفاديا لورود الأخطاء في أي نتيجة والعمل على المساواة بين جميع التلاميذ.

نتائج طلاب الكويت 2022 المتوسطة

وتصدرت نتائج طلاب الكويت 2022 المتوسطة بالرقم المدني قائمة معدلات البحث حاليا خاصة بعد مرور يومين على انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف التاسع. العاشر والحادي عشر في الكويت.

وبدأت امتحانات طلاب الكويت 2022 المتوسطة يوم التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي واستمرت حتى السادس من شهر يونيو الجاري.

موعد إعلان نتائج طلاب الكويت 2022

وكشفت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية الكويتية عن موعد إعلان نتائج طلاب الكويت 2022 المرحلة المتوسطة بالرقم المدني وفق ما نقلته عدد من المواقع الإلكترونية المحلية في الكويت.

وأوضحت المصادر الوزارية أن نتائج الطلاب الكويت 2022 ستظهر خلال الفترة من 9 إلى 12 يونيو الجاري فور انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لأوراق إجابات طلبة الكويت.

خدمة معرفة أرقام الجلوس للطلبة. pic.twitter.com/HMxLAtuEpQ — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) خدمة معرفة أرقام الجلوس للطلبة. pic.twitter.com/HMxLAtuEpQ — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) June 8, 2022

أسماء المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت 2022

وكشفت مصادر بوزارة التربية الكويتية عن عدد المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت 2022 في عدد من المحافظات والتي يصل عددها نحو 150 مدرسة حتى الآن موزعين في المدن الكويتية بمعدل 17 مدرسة بالعاصمة، و63 مدرسة بالأحمدي، و3 مدارس بمبارك الكبير، و32 مدرسة بالجهراء، و32 مدرسة بالفروانية، من بينهم المدارس التالية:-

البخاري الابتدائية للبنين.

أبو حذيفة الابتدائية بنين.

عبد الله بن سلام الابتدائية.

عبد الله العصفور الابتدائية.

الظاهر الابتدائية للبنات.

بندر الابتدائية للبنين.

كعب بن مالك الابتدائية.

أبو ذر الغفاري الابتدائية للبنين.

جميلة بالكتابة الابتدائية.

الفرزدق الابتدائية بنين.

الشعبية الابتدائية.

محمود شوقي الأيوبي الابتدائية.

ضرار الأزور الابتدائية.

حمدان أحمد الحمدان الابتدائية.

الرباب بنت كعب الابتدائية للبنات.

فاطمة بنت الخطاب الابتدائية.

وأوضحت وزارة التربية الكويتية أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف والمراحل الدراسية للتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي في مختلف المدارس الكويتية يراعى الفروق الفردية بين التلاميذ أثناء وضع أسئلة الامتحانات بما يعزز من التنافسية بين الطلاب، موضحة أن أسئلة الامتحانات يتم وضعها في مستوى الطالب المتوسط مع أجزاء من الأسئلة للطالب المتميز.

نتائج الطلبة وزارة التربية الكويت 2022

وعن كيفية استخراج نتائج الطلبة وزارة التربية الكويت فور إعلانها رسميا واعتمادها لطلاب المرحلة المتوسطة للفصل الدراسي الثاني لعام 2022 نرصد لكم الخطوات عبر السطور التالية:-

أولا: تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية بدولة الكويت.

ثانيا: اختيار أيقونة خدمات الطالب.

ثالثا: الضغط على الاختيار قبل الأخير بعنوان نتائج الطلبة.

رابعًا: سيتم فتح رابط نتائج الطلبة وزارة التربية بالرقم المدني.

خامسا: يتم إدخال الرقم المدني والضغط على عرض النتيجة.