ظهرت now نتائج الصف الثالث الاعدادي 2022 ترم ثاني الغربية والجيزة والشرقية وكل المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني في مصر. قام السيد اللواء خالد عبد الغفار محافظ القاهره باعتماد نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني بمحافظه القاهره وقد وصلت نسبه النجاح الى 83% ،خلال ذلك قد اشاد السيد اللواء خالد عبد الغفار بالدور العظيم الذي قامت بادائه المنظومه التعليمية من خلال متابعه كل من اعمال التصحيح واعمال المراجعه بشكل صحيح كما يقوم السيد اللواء خالد عبد الغفار باعتماد نتيجة الامتحانات الخاصة بالصم وضعاف السمع بنسبة نجاح تعادل 100% اما نتيجة الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية للمكفوفين فجاءت بنسبة نجاح 62%. من ناحية أخرى جاءت نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح تعادل 87% جاءت نسبة نجاح المدارس الدولية 96.%.

نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني في مصر

علاوه الى ذلك قام مدير التربيه والتعليم السيد محمود عطيه بالاشاره قال انه قد حصل ما يقارب 155 طالب وطالبه على الدرجه النهائيه على مستوى محافظه القاهره وجاءت في المركز الاول على مستوى الادارات اداره شبرا التعليميه حاصله على 96.8% ثم يليها في المركز الثاني اداره روض الفرج حاصله على نسبه نجاح 96.4% وبالمركز الثالث جاء اداره حلوان بنسبه نجاح وقد اشار السيد عطيه ان كافه النتائج سوف تصبح متاحه للطلاب في خلال الساعات المقبلة متاحة للطلاب،وتقدم سيادته بتهنئة جميع الطلاب متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق في المراحل المقبلة

اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

يجرى الان رفع النتيجة الخاصة بالصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة بالدرجات للعام 22 20 فقط بالاسم ورقم الجلوس والفصل الدراسي ، حيث يتوفر رابط نتيجه الشهاده الاعداديه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم. في غضون ذلك أكد السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل رسمي وكامل خلال الساعات القادمة وسيتم اعلانها في القريب العاجل

تقسيم الدرجات فى الصف الثالث الاعدادي