تسجيل برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي أطلقته دولة الإمارات ليشمل كافة فئات المجتمع من الذين لديهم احتياج للسكن العائلي، حيث تم وضع الأطر والأساسيات العامة للبرنامج ليكون من أنجح المشاريع السكنية التي قامت الدولة بإطلاقه ليشمل ويغطي كافة احتياجات المواطنين، حيث يكون مشروع سكني تمويلي تأهيلي تكافلي، وفيه العديد من المميزات التي تجعله برنامج سكني متكامل يشمل جميع الاحتياجات، وقد وضع الإطار العام للبرنامج وفق عدد من الشروط التي يكون على الراغبين في الاستفادة منه اتباعها.

تسجيل برنامج الشيخ زايد للإسكان باسم المستخدم szhp.gov.ae أسماء المقبولين (استعلام – شروط)

مستفيدون يثمنون حرص القيادة على توفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارات#وزارة_الطاقة_والبنية_التحتية #moeiuae #moeiuae_2022#moeiuae_housing pic.twitter.com/pRf0cCMtVB — زايد للإسكان (@iskanZayed) مستفيدون يثمنون حرص القيادة على توفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارات#وزارة_الطاقة_والبنية_التحتية #moeiuae #moeiuae_2022#moeiuae_housing pic.twitter.com/pRf0cCMtVB — زايد للإسكان (@iskanZayed) February 14, 2022

يسعى المواطن ممن لديه الحاجة إلى سكن عائلي خاص به للتعرف على البرامج السكنية الحديثة التي تقوم الدولة بإطلاقها، وتسعى الدولة ممثلة في مؤسساتها إلى تقديم البرامج الأكثر رحة والأقل تكلفة على مواطنيها، كما يتم توفير البرامج التمويلية بالنظام الميسر أو نظام الهبة التي لا ترد، ويقبل على تلك الأنواع من المشروعات الآلاف في كل عام ممن لديهم القدرة المالية من أبناء الشعب الإماراتي، ويتم شمول الفئات المستحقة من المتقدمين وفق المعايير المقررة مسبقا.

شروط برنامج الشيخ زايد 2022

يتم قبول طلبات المواطنين الإماراتيين فقط، إلا لو زوجة أجنبية متزوجة من إماراتي، مطلقة أو أرملة، وتعول أبناءه.

يكون المتقدم عائل للأسرة ولا يقل العمر عن 35 عام.

يستثنى من شرط إعالة الاسرة المسن والمعاق والأيتام.

لا يجب أن يكون له مسكن خاص، أو يكون مسكنه لا يناسب الاسرة.

يكون غير حاصل على خدمة المشاريع الوطنية من قبل أو يكون حصل عليها في فترة لا تقل عن 15 عام.

يجب أن يكون دخل رب الاسرة غير كافي ولا يكون له أملاك يمكنه التصرف فيها وشراء منزل.

فئات أخرى تستفيد من البرنامج

المرأة المطلقة التي ليس لها معيل.

الايتام الذين ليس لهم رب أسرة.

النساء التي بلغت من العمر 30 عام وليس لها أبوين.

المرأة المتزوجة من غير الإماراتيين وليس لها دخل كافي.

خطوات التسجيل للحصول على شقة في مشروع زايد