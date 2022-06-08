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تطبيق برنامج زايد للإسكان 2022 والذي يكون أحد الطرق للتقديم في برنامج الشيخ زايد السكني الذي تم إطلاقه لتوفير الشقق والوحدات السكنية، وكذلك المخططات السكنية وخدمات التمويل، للمتقدمين للحصول على دعم البرنامج، ويتم إتاحة التسجيل الإلكتروني بالبرنامج عبر الرابط الرسمي للتسجيل أو عبر التطبيق على هواتف أبل أو هواتف الأندرويد وفق عدد من الشروط العامة والخاصة التي لا يتم القبول بالبرنامج إلى بعد استيفائها.
[APP] تطبيق برنامج زايد لدعم الإسكان 2022 تسجيل طلب الاشتراك وشروط البرنامج szhp.gov.ae
تم إطلاق برنامج الشيخ زايد السكني لتوفير شقق سكنية مناسبة للمواطن الإماراتيين حيث يتم التنبه إلى احتياجات المواطن المستوفي شروط الاستحقاق وتوفير المكان المناسب له، والذي يعتمد على السن والدخل وعدد أفراد الأسرة، ويتيح البرنامج له العديد من الخصائص التي يتم فيها الإجابة على جميع التساؤلات، وتتيح أيضا صفحة التسجيل الناطق الآلي الذي يجيب بشكل مباشر على أسئلة المتقدمين حول البرنامج وسبل التقديم والاستفادة منه.
شروط الحصول على دعم البرنامج السكني
- يكون المتقدم مواطن إماراتي الجنسية.
- يتاح التقديم للأجنبية المتزوجة من إماراتي والتي يكون لديها أطفال منه وليس لها مسكن.
- كما يتم قبول المطلقات الذين بلغن 30 عام وليس لهن معيل.
- يتم قبول رب الأسرة القائم على الأسرة.
- يجب أن يكون المتقدم له الدخل الكافي للإنفاق على المسكن.
- يتاح الحصول على قرض غير مسترد لتعديل وتحسين المسكن.
- كما يتاح الحصول على قرض لسداد قروض سكنية أخرى.
- يجب أن يكون المتقدم ليس له مسكن آخر أو له مسكن غير مناسب لسكن الأسرة.
كيفية التسجيل في برنامج الشيخ زايد السكني
- يتم الدخول على رابط التسجيل الإلكتروني الرسمي للبرنامج.
- يقوم بتسجيل الدخول باسم المستخدم والرقم السري.
- إذا لم يكن له حساب يمكن إنشاء حساب جديد ويقوم باتباع خطوات التسجيل.
- أو يتم التعرف على تطبيقات البرنامج السكني المعتمدة.
- يقوم صاحب الطلب بتنزيل أب البرنامج على الهاتف النقال عبر اب ستور على هاتف أبل “https://apps.apple.com/ae/app/”.
- يتم استخدام البرنامج على الفور والاستفادة من خدماته.
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