جدة - نرمين السيد - وقال جوتيريش، فى معرض كلمة ألقاها فى مستهل اجتماع مجموعة "جلوبال" لمعالجة الأزمات بشأن الغذاء والطاقة والتمويل، اليوم الأربعاء، إن النقص سينتشر من محصولى الذرة والقمح إلى كافة المحاصيل الأساسية، وسيكون لذلك تأثير خطير على المليارات من البشر إذا لم يتم التوصل إلى حل لأزمة الأسمدة.
وأضاف أن أسعار الغذاء ترتفع لدرجة تكاد تكون قياسية، وأسعار الأسمدة زادت أكثر من الضعف، وإذا لم يتم توفير الأسمدة فإن النقص سينتشر من القمح والذرة إلى كافة المحاصل الأساسية، بما فيها الأرز، وسيكون لذلك تأثير مدمر على المليارات من البشر فى آسيا وأمريكا الجنوبية.
وأوضح جوتيريش أن أزمة الغذاء خلال العام الحالى تتعلق بكيفية الحصول عليه، ولكنها فى العام القادم يمكن أن تتعلق بنقص الغذاء نفسه.
يذكر أن روسيا وبيلاروس تعتبران من أكبر الدول المنتجة لمادة "البوتاس" التى تعتبر من العناصر الرئيسية المستخدمة فى صناعة الأسمدة، ولكنهما تتعرضان لعقوبات غربية بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوتيريش: ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤدى لنقص كافة المحاصيل الأساسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.