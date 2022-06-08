مفتى لبنان: الإساءة لنبى الإسلام نوع من الإرهاب وممارسة التضليل

جدة - نرمين السيد - أكد مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن الإساءة إلى النبى محمد صلى الله عليه وسلم والدين الإسلامى نوع من الإرهاب وممارسة التضليل بحق نبى الإسلام، مستنكرا تصريحات مسؤولة هندية بهذا الشأن ومؤكدا رفضه لها.





جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولى الأول لمركز سلام لدراسات التطرف، التابع لدار الإفتاء، التى انطلقت أمس تحت عنوان "التطرف الدينى: المنطلقات الفكرية.. واستراتيجيات المواجهة"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، نائبا عن رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل المستشار عمر مراون، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وممثِّلين عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية، وجامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء، والقيادات التنفيذية، والمفتين، ورجال الفكر والإعلام من 42 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والهند وبولندا وسنغافورة والمغرب وتونس والجزائر ودول أفريقيا وغيرها.

ووفقا لبيان صادر عن دار الفتوى اللبنانية، أثار دريان مع العديد من العلماء فى لبنان والدول العربية والإسلامية خلال مشاركته فى المؤتمر الدينى فى مصر هذا الموضوع، معتبرا أنه أمر مدان ومستنكر من تطاول مشين ومرفوض يمس كل المسلمين فى العالم.

ودعا دريان جامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية فى العالم إلى نبذ ومحاسبة كل من يتطاول على الإسلام ونبيه وآل بيته وأصحابه لأن ذلك يثير مشاعر المسلمين ويؤدى إلى نزاعات بين الإنسانية المعاصرة.