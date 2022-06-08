الأردن بالمرتبة 32 عالميا بموشر شفافية الموازنة العامة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 8 يونيو 2022 10:13 مساءً - دوت الخليج :- حل الأردن في المرتبة الـ32 عالمياً في مؤشر شفافية الموازنة العامة ضمن 120 بلداً، حيث وضع على درجة 61 من 100 متخطياً المعدل العالمي الذي بلغ 45 من 100.

جاء ذلك ضمن المسح الذي أجراه فريق الشركاء الأردن لمحور الشفافية الموازنة العامة. ودعت منظمة "الشركاء الأردن"، اليوم الثلاثاء، إلى تحسين درجة الأردن في إعداد الموازنة الوطنية للرقابة على الموازنة، ما ينعكس بالضرورة على الممارسات الفضلى في إدارة المالية العامة.

وأوصت خلال إطلاقها نتائج مسح الموازنة المفتوحة (OBS) لعام 2021، بنشر المراجعة نصف السنوية على الانترنت في الوقت المناسب وتحسين شمولية خطاب الموازنة العامة.

وفي محور المشاركة العامة، أوصت بوضع آليات تجريبية لإشراك الجمهور أثناء صياغة الموازنة، والسماح للجمهور أو أي من منظمات المجتمع المدني بالإدلاء برأيه خلال فترة الاستماع إلى مقترح الموازنة قبل إقراره أو الاستماع إلى تقرير ديوان المحاسبة.

كما قدمت المنظمة حزمة من التوصيات على صعيد الرقابة، تتلخص في ضرورة رقابة السلطة التشريعية لعملية تنفيذ الموازنة السنوية، بالإضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة ونشر التقارير ونتائجها على الإنترنت.

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