وزراء دفاع المجموعة الشمالية يؤكدون دعمهم لأوكرانيا خلال اجتماعهم بريكيافيك

جدة - نرمين السيد - وفى بيان مشترك للقمة التى عُقدت فى عاصمة أيسلندا، ونشره الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، قال وزراء الدفاع إن الحرب التى أشعلتها روسيا تسببت فى دمار غير محدود ومعاناة للشعب الأوكرانى، كما أنها تُشكل تهديدا على أمن أوروبا ومنطقة شمال المحيط الأطلنطى.

وأكد البيان على وقوف الدول الشمالية بجانب أوكرانيا واستمرارهم فى دعمها عسكريا وسياسيا.

وأشار البيان إلى أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة تداعيات التحديات الدولية على أمن المناطق الشمالية، بما فى ذلك أقصى شمال الكرة الأرضية، مشددا على الوحدة السياسية القوية لدول المجموعة الشمالية والتحامهم فى وجهه تلك التهديدات.

وأضاف البيان أن دول المجموعة الشمالية سيستمرون فى حماية قيّمهم الديمقراطية وحكم القانون والحرية وحقوق الإنسان، مؤكدا على أن قدسية الحدود المعترف بها دوليًا هى مبدأ راسخ للعلاقات الدولية، وأن أى تآكل لهذا المبدأ يمثل خطراً جسيماً على نظام يقوم على القانون الدولى والقواعد العالمية.

ورحب وزراء دفاع دول المجموعة الشمالية بقرار فنلندا والسويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسى (الناتو)، وهو ما من شأنه تحسين الدفاع الجماعى للمجموعة وتعزيز الأمن والاستقرار فى شمال أوروبا.

جدير بالذكر أن المجموعة الشمالية تضم دول شمال أوروبا، وهى بريطانيا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا، أيسلندا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، النرويج، بولندا، فنلندا، والسويد، وتعتبر كل دول المجموعة من أعضاء حلف الناتو باستثناء فنلندا والسويد.