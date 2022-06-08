العالم اليوم - هجوم بطائرة مسيرة يستهدف القنصلية الأميركية في أربيل  

انتم الان تتابعون خبر هجوم بطائرة مسيرة يستهدف القنصلية الأميركية في أربيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:25 مساءً - أفاد مصدر أمني بان القنصلية الأميركية في مدينة أربيل في كردستان العراق، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة.

وقال مراسلنا إن قذيفة استهدفت الطريق المؤدي إلى مصيف صلاح الدين بالقرب من المبنى الجديد للقنصلية الأميركية التي لاتزال قد الإنشاء مما ألحق أضرارا مادية بعدة سيارات مدنية.

وفيم ارس الماضي، هاجمت إيران مدينة أربيل شمالي العراق بـ12 صاروخا بالستيا، في هجوم لم يسبق له مثيل على عاصمة إقليم كردستان العراق يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الحرس الثوري الإيراني أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد، وقالت إنه استهدف "مراكز استراتيجية" إسرائيلية في المدينة.

وقالت حكومة إقليم كردستان إن الصواريخ استهدفت القنصلية الأميركية ضمن مواقع أخرى.