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عمر شويل - جدة أرقام الديوان الأميري الكويتي للمساعدات الاجتماعية الخيرية التي يخصصها الديوان da.gov.kw للمحتاجين من أبناء الوطن، حيث يكون التضامن المجتمعي من ابرز سمات المجتمع الكويتي وتقم العديد من المؤسسات الخيرية الخاصة والحكومية باستقبال أموال الزكاة من أصحابها ويتم إعادة توزيعها على المحتاجين والمسجلين بالجمعيات الخيرية أو طالبي المساعدة المالية العاجلة من الديوان الأميري، والذي يتواصل معهم بشكل مباشر أو غير مباشر ويتيح قنوات التعامل مع المواطنين.

[da.gov.kw] أرقام الديوان الأميري الكويتي للمساعدات الاجتماعية الخيرية

تقوم دولة الكويت بتقديم العديد من أساليب الدعم لمواطنيها، حيث يقوم العديد من المواطنين بحجز مواعيد لتقديم طلبات في صندوق الذكاة الكويتي لتقديم طلباتهم مشمولة بالمستندات والوثائق المطلوبة، ويتم مراجعة كافة طلبات المتقدمين لطلب الدعم العاجل وعمل زيارات ميدانية للمنازل للتحقق والتثبت مما تم تقديمه على أن يتم تحديد نوع الدعم اللازم له وتحديد قيمة هذا الدعم، وقد قام الديوان الأميري خلال السنوات الماضية بعمل العديد من التعديلات.

الديوان الأميري الكويتي

مؤسسة الديوان الأميري بالكويت أطلقها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 1991 ليتم تقديم المساعدة والدعم المالي للمواطنين، وقد تعرضت الدولة للعديد من الهزات الاقتصادية في هذا العام، والتي يكون من أهمها غزو الكويت، وتضررت العديد من شرائح المجتمع من تلك الهزة، وبعد أن تم استقرار الأوضاع بالوطن تم طرح قسم تقديم المساعدات لتقديم التضامن المجتمع وإعادة النهوض به من جديد، ويستمر الديوان الأميري برؤسائه المتتابعين في تقديم الدعم والمساعدة لأبناء الوطن بشكل مستمر.

أرقام الديوان الأميري الكويتي للمساعدات

يتيح الديوان الأميري العديد من القنوات للتواصل بينما يكون الطريقة الأفضل هي التراسل الإلكتروني عبر الرابط الرسمي للديوان وإرسال معروض الطلب وأرقام الهواتف المتاحة لصاحب الطلب:

يتم الدخول والتراسل عبر رابط الديوان الأميري في دولة الكويت .

. يقوم المستخدم بالدخول على قسم المساعدات في الديوان وتقديم معروض طلب مشمول بالوثائق.

أو يقوم المواطن بالاتصال على الرقم التليفوني: 25399100.

زيارة المركز في :مكتب حكومي مدينة الكويت.

رقم الهاتف من خارج الكويت : 8811888965.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم من خلال هذا التقرير وسيلة التواصل مع الديوان الأميري الكويتي للمساعدات da.gov.kw للمساعدات الاجتماعية الخيرية، والتي يتم تقديمها للفئات الاجتماعية المحتاجة والأشد حاجة، وكذلك للتواصل مع الديوان الأميري من خلال رابط الموقع الرسمي الخاص بالديوان الأميري الكويتي لطلب المساعدة، وفي حال كان لديكم أي استفسارات أو تساؤلات تخص ما يقدمه الديوان الآميري من مساعدة، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.